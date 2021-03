Had je de hoop dat de iPhone meer op de iPad Air 2020 gaat lijken? Dan moeten we je voorlopig nog even teleurstellen. Het lijkt er niet op dat de iPhone snel overstapt naar usb-c of Touch ID in de zijknop.

Apple hanteert op de iPhone en iPad momenteel twee verschillende aansluitingen: Lightning op de iPhone en de instap-iPad en iPad mini en usb-c op de iPad Pro en iPad Air. Usb-c is een stukje veelzijdiger, wat vooral van pas komt op apparaten waar je externe accessoires zoals een harde schijf op aansluit. Sommige gebruikers hopen dat Apple ook de iPhone gaat voorzien van usb-c, maar analist Ming-Chi Kuo ziet geen aanwijzingen dat dat ervan komt. Ook de Touch ID-sensor komt niet snel naar de zijknop.



‘Voorlopig geen usb-c of Touch ID in zijknop iPhone’

In zijn verslag schrijft de analist dat het uit zijn onderzoek niet op de planning staat dat de iPhone usb-c en Touch ID in de zijknop krijgt, ondanks dat ‘de markt dat wel verwacht’. Apple zou daar meerdere redenen voor hebben.

Zo levert usb-c problemen op met de waterbestendigheid van de iPhone. Wat de technische beperkingen daarin precies zijn, is niet helemaal duidelijk. Er zijn ook Android-smartphones met usb-c die net zo waterbestendig zijn. Een andere reden is het verdienmodel van het MFi-programma. Er zijn diverse Lightning-accessoires op de markt, zoals oplaadkabels en oordopjes, waar Apple via MFi een graantje van meepikt. Accessoiremakers die een Made for iPhone-accessoire uit willen brengen, moeten bij Apple goedgekeurd zijn. Als Apple overstapt naar usb-c, valt dit voor een groot deel weg.

Voorlopig blijft de iPhone dan ook vasthouden aan Lightning, zo concludeert de analist. Als Apple stopt met de Lightning-aansluiting, kiest het bedrijf eerder voor een poortloze iPhone met MagSafe. Maar omdat MagSafe pas net nieuw is, is Apple van plan om de Lightning-aansluiting nog te blijven gebruiken.

‘Touch ID in de zijknop is handig, maar komt er niet’

Over de Touch ID-sensor in de zijknop zegt de analist dat dit de gebruiksvriendelijkheid van het toestel ten goede komt, maar dat Apple niet van plan is om dit snel te implementeren. Zeker nu de pandemie nog even aanhoudt, merken gebruikers hoe beperkt Face ID kan zijn in combinatie met een mondkapje. Daarom voegt Apple in iOS 14.5 het ontgrendelen van je iPhone via je Apple Watch toe.

Afgelopen jaar introduceerde Apple de Touch ID-sensor in de powerknop van de iPad Air 2020, voornamelijk vanwege kostenbesparing. Apple wilde het design van de iPad op de schop gooien en gelijk trekken met dat van de iPad Pro, maar met een Face ID-sensor zou de iPad Air ook in het vaarwater van de iPad Pro komen.

Overigens betekent dit niet dat de Touch ID-sensor helemaal niet meer terugkeert. Bloomberg meldde eerder dit jaar dat Apple plannen heeft om de Touch ID terug te brengen in de iPhone 13, maar dan in het scherm zelf via een optische sensor. Of dat er dit jaar ook echt van gaat komen, is nog afwachten.