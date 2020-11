iCulture Vandaag: dit was vrijdag 20 november 2020

Vandaag kregen we de binnenkant van de MacBook Air en MacBook Pro met M1 te zien. Wat blijkt? Er is weinig veranderd aan de binnenkant. Verder weten we dat de Xbox Series X controller binnenkort met iOS werkt. Uiteraard hebben we ook weer een lading tips voor je klaarstaan. Heb je weleens last van een groen stipje op je foto’s? Dat is lens flare. Lees bij ons wat je tegen lens flare kunt doen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



De Xbox Series X controller komt naar iOS, zo blijkt uit een supportdocument van Apple.

Nanoleaf Essentials zijn nu verkrijgbaar in de Apple Store. Het zijn goedkopere lampen van Nanoleaf, die we eerder kenden van de kunstzinnige lichtpanelen.