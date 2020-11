Eigenaren van een Xbox Series X kunnen hun controller binnenkort ook koppelen aan hun iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Dat blijkt uit een supportdocument van Apple. Ook is Google Stadia binnenkort beschikbaar voor iOS, zij het via Safari.

Al langer biedt Apple ondersteuning voor Xbox-controllers voor de Xbox One. Binnenkort wordt daaraan de Xbox Series X controller toegevoegd. In welke update dit komt is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om iOS 14.3 dat nu in betafase verkeert. De ontdekking werd gedaan door een Reddit-gebruiker.



Xbox Series X controller gebruiken met iPhone, iPad, Mac en Apple TV

Op de supportpagina meldt Apple dat er ondersteuning is voor de gewone Xbox One controller, Xbox Elite Series 2, Xbox Adaptive Controller en de PlayStation 4 DualShock controller. Wie verder leest ziet dat Apple daar binnenkort iets nieuws aan toevoegt:

Microsoft en Apple werken samen om klanten in een toekomstige update compatibiliteit voor de Xbox Series X-controller te bieden.

Er is geen nieuws bekend over de DualSense controller voor de gloednieuwe PlayStation 5 van Sony. Mogelijk wordt deze controller in de toekomst nog toegevoegd. Maar niet getreurd voor Sony-fans, want er is meer nieuws voor gamers met een iPhone. Er zijn meer gamecontrollers beschikbaar voor iOS, zoals te lezen in onze gids.

Google Stadia komt binnenkort naar Safari voor iOS

Nadat een Google Stadia app in oktober werd verwijderd uit de App Store is er vandaag goed nieuws. De cloudgamingdienst komt binnenkort naar Safari voor iOS. Daarmee is Google niet gebonden aan Apple’s nog altijd strenge regels omtrent gamingdiensten.

De app die werd verwijderd was overigens geen officiële app van Google. Het ging om een app die via een omweg het spelen van games met Stadia toch mogelijk maakte.

As you might have heard, the first phase of iOS support is coming to Stadia! Stay tuned for more to come. https://t.co/RECHwxl5Iz pic.twitter.com/Yj8bFaAG3R — Stadia (@GoogleStadia) November 19, 2020

Google start binnenkort met de publieke beta van Google Stadia voor Safari. Het is nog niet bekend wanneer de dienst officieel moet lanceren. Ook Nvidia GeForce Now komt binnenkort naar Safari.