Voor alle leuke functies heb je tegenwoordig een Mac met Apple Silicon nodig, toch? Nou, zover is het nog niet. Maar er zijn wel een paar functies in macOS die je misloopt als je nog een Intel Mac hebt. Deze lijst zal in de loop van de tijd verder groeien.

Sinds 2020 zijn er Macs met Apple Silicon uit. Ze zijn niet alleen sneller dan hun tegenhangers met Intel-chip, maar ze maken ook nieuwe functies mogelijk. Om te weten of jij de overstap moet maken, hebben we hier een lijst van functies die alleen werken als je een Apple Silicon Mac hebt.

Geschikte Macs die Apple Silicon hebben

Apple heeft al meerdere Mac-modellen met Apple Silicon uitgebracht:

macOS-functies die alleen op Apple Silicon werken

Voor de volgende macOS Ventura-functies heb je een Mac met M1- of M2-chip nodig:

Referentiemodus voor correcte kleurweergave, waarbij je je iPad als een tweede referentiedisplay kunt gebruiken bij gebruik van Sidecar. Hiervoor heb je bovendien een 12,9-inch iPad Pro met M1 of M2 nodig.

Live ondertiteling in FaceTime en andere apps. Dit werkt nog niet in het Nederlands.

Invoeren van emoji door te dicteren. Dit werkt nog niet in het Nederlands.

Daarnaast heb je een Mac met M1- of M2-chip nodig voor de volgende functies, die al langer in macOS aanwezig zijn:

Kortom: je mist (nog) niet zo heel veel als je nu nog een Intel Mac hebt, maar gaandeweg zal dit steeds meer worden. Apple lijkt in de toekomst voor nieuwe functies vooral in te zetten op de krachtige Macs die op de eigen processor draaien.

