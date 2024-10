Eerder deze week verscheen de nieuwe iMac 2024, tegelijk met nieuwe muizen en toetsenborden met usb-c-aansluiting. Ook bij de net aangekondigde Mac mini 2024 heeft Apple een nieuw accessoire, alleen valt het wat minder op. De Mac mini kreeg terecht de meeste aandacht, waarbij je misschien is opgevallen dat de modellen met M4 Pro-chip voorzien zijn van Thunderbolt 5-poorten in plaats van Thunderbolt 4. Dit vereist een nieuwe kabel… en die is er nu! Op de website van Apple is nu een gevluchten Thunderbolt 5-kabel met een lengte van 1 meter te vinden. De kabel kost €79,- en is te gebruiken. Je hebt deze dus alleen nodig als je de Mac mini 2024 met M4 Pro-chip aanschaft, zodat je de beloofde overdrachtsnelheid van 120 Gb/s kunt halen.

Volgens Apple raakt de kabel niet in de knoop, dankzij het gevlochten omhulsel. Hij is geschikt voor Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3- en usb-c-poorten, maar je hebt er natuurlijk niets aan als jouw Mac er voorlopig nog niet geschikt voor is. Bij gebruik met Thunderbolt 4 of 3 (of usb 4) krijg je een snelheid van 40 Gbps. Heb je een poort die alleen usb 3 ondersteunt, dan is de overdrachtssnelheid slechts 10 Gb/s. De poort is dan uiteraard de bottleneck en niet de kabel.

Andere voordelen van deze kabel zijn het oplaadvermogen van 240 W en de DisplayPort 2.1 video-uitgang. Waarvoor heb je een dergelijke kabel nodig? Nou, als je bijvoorbeeld een professional bent die gebruik maakt van hoogwaardige externe beeldschermen zoals Apple’s Studio Display, Pro Display XDR of beeldschermen van andere merken. Je kunt die beeldschermen dan ook doorlussen met andere randapparatuur om de bandbreedte te benutten. Denk aan externe opslagstations, dockingstations en zelfs je iPhone of iPad.

Apple biedt de kabel alleen in een lengte van 1 meter aan, dus het beeldscherm en de Mac mini moeten relatief dicht bij elkaar staan. Bij de Thunderbolt 4-kabel die Apple ook verkoopt is er een versie van 3 meter. Hopelijk komt deze op een later moment nog erbij. Wel zijn deze langere kabels een stuk duurder: de variant van 3 meter kost maar liefst €179,- in de Apple Store.

Apple verkoopt de Thunderbolt 4-kabel ook in een lengte van 3 meter

De Mac mini is op het moment van schrijven het enige apparaat in het assortiment van Apple, die kan profiteren van Thunderbolt 5-snelheden. Naar verwachting komt daar snel verandering in, als later vandaag de nieuwe MacBook Pro 2024 met M4 Pro en M4 Max wordt onthuld. Die krijgen waarschijnlijk ook Thunderbolt 5-poorten om beeldschermen en randapparatuur aan te sluiten op hogere snelheden. Dus misschien is het dan wel nodig om twee stuks van deze kabels aan te schaffen.

