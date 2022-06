Microsoft Defender ook voor iOS en macOS

Microsoft Defender wordt gepresenteerd als een crossplatform antivirus-app, maar die functie is niet op elk platform aanwezig. Dat komt vooral door beperkingen die Apple heeft opgelegd. Het goede nieuws is wel dat Microsoft Defender gratis te gebruiken is als je al een Microsoft 365 Personal- of Family-account hebt. Je hoeft alleen in te loggen met hetzelfde e-mailadres dat je voor Microsoft 365 gebruikt. Windows-gebruikers kennen de naam al langer van het Windows Defender Security Center, de ingebouwde antivirusoplossing. Dit bestaat nog steeds, maar heeft nu een nieuwe naam gekregen: Windows Security Center.



Microsoft Defender is volgens Microsoft iets compleet nieuws, ook voor Windows-gebruikers. Het is is “nog robuuster” en heeft een compleet nieuwe interface. De functies wisselen per platform. Zo krijg je op macOS en Android wel malware-bescherming, maar op iOS en Windows niet. Dit heeft uiteenlopende redenen: op iOS heeft Microsoft niet de mogelijkheid om het besturingssysteem te scannen en in apps van derden te spitten, terwijl in Windows al beveiliging tegen malware zit ingebouwd. Je krijgt ook beveligingstips, maar die verschijnen alleen op macOS en Windows.

Op Android kan Microsoft Defender wel apps van derden scannen op kwaadaardige code en bescherming bieden tegen phishing door linkjes te scannen op mogelijk verdachte situaties. Op de iPhone krijg je anti-phishingbescherming als je aan het internetten bent. Op Windows laat Microsoft het werk over aan eventueel aanwezige antiviruspakketten. Mochten die niet werken, dan neemt Defender de taak over in samenwerking met het al genoemde Security Center. Mocht er iets aan de hand zijn dan krijg je meteen een waarschuwing.

Microsoft geeft je ook een overzicht van de beveiliging op al je platformen. Ben je beheerder van een Microsoft 365 Family-account dan krijg je een indruk hoe gezinsleden hun beveiliging kunnen verbeteren.

Zo kun je Microsoft Defender downloaden

Heb je een Microsoft 365-account, dan kun je Microsoft Defender gratis downloaden op je iPhone, Mac, Android-toestel of Windows-computer. De linkjes vind je hier. Ook kun je in een App Store naar keuze kijken.