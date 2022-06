Apple brengt in zomer een nieuw instapmodel voor de 13-inch MacBook Pro uit, voorzien van de M2-chip. Welke uitvoeringen kun je kopen en wat kosten ze? In dit overzicht zie je welke specs je krijgt voor welke prijs voor de MacBook Pro 2022 in huis haalt. We beantwoorden ook de vraag: is dit wel de beste keuze als je een krachtige MacBook Pro zoekt?

MacBook Pro 2022: dit zijn de prijzen

Apple beloofde oorspronkelijk dat de nieuwe 13-inch MacBook Pro met M2-chip vanaf ‘volgende maand’ (oftewel juli) beschikbaar zou zijn. Blijkbaar heeft Apple een meevaller met de productie, want de pre-order begint al op vrijdag 17 juni 2022.

In Nederland en België is dit nieuwe instapmodel beschikbaar vanaf €1.619,-. Kopers die er vroeg bij zijn, kunnen om hun bestelling vanaf 24 juni 2022 thuis verwachten. Waarschijnlijk zal het model vanaf dat moment ook bij Apple Stores en andere verkooppunten verkrijgbaar zijn.



MacBook Pro 2022 prijzen

Je kan kiezen uit twee uitvoeringen:

Instapmodel:

M2-chip met 8-core CPU en 10-core GPU

8GB centraal geheugen

256GB SSD-opslag

Prijs: €1.619,-

Uitgebreider model:

M2-chip met 8-core CPU en 10-core GPU

8GB centraal geheugen

512GB SSD-opslag

Prijs: €1.849,-

Beide modellen zijn uit te breiden tot 24GB centraal geheugen en 2TB SSD-opslag tegen een meerprijs.

Bekijk ook MacBook kopen: de koopgids voor de aanschaf van jouw MacBook Wil je een MacBook kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over modellen, prijzen van Macbook Pro en MacBook Air, welk model bij jou past.

Bij andere winkelketens vind je vaak betere prijzen voor de MacBook Pro:

Welke MacBook Pro moet je nou kopen?

Goed om te weten is dat deze M2 MacBook Pro 2022 nagenoeg als enige verbetering de nieuwere, standaard M2-chip heeft. Deze biedt een ca. 20% beter performance dan de standaard M1-chip. Het design is hetzelfde als de M1-versie uit 2020, die op zijn beurt weer nagenoeg gelijk was als de MacBook Pro’s van de jaren daarvoor. Je krijgt dus niet het nieuwe design.

Ook opvallend is dat er nog een Touch Bar in zit. Er waren geluiden dat Apple hiermee zou stoppen, maar het was vanuit kostenoverwegingen waarschijnlijk goedkoper om het bestaande chassis te gebruiken, dan een herontwerp zonder Touch Bar te maken.

Hou er rekening mee dat de nieuwe M2 MacBook Pro 2022 een instapmodel is. Zoek je een krachtige MacBook Pro, dan heb je twee opties:

Neem de MacBook Pro 2021 met M1 Pro/Max. Deze chips zijn vaak sneller dan de M2. Dit model heeft een nieuwer design.

Wacht op de MacBook Pro met M2 Pro/Max die we eind 2022 of in de loop van 2023 verwachten. Ook deze heeft het nieuwe design.

Bekijk ook Nieuwe MacBook Pro 2022: instapmodel met M2-chip vanaf 17 juni te bestellen Ben je op zoek naar de MacBook Pro? Er is nu in 2022 nog meer keuze als je op zoek bent naar en nieuwe MacBook Pro. Naast de nieuwe high-end 2021-modellen van 14- en 16-inch, is er nu ook een nieuwe 13-inch MacBook Pro 2022. Je leest hier alles over de nieuwe MacBook Pro 2022 en de modellen van vorig jaar.

Zoek je een goede laptop voor algemeen gebruik en wil je graag een nieuwer en superdun design in de kleuren middernacht, sterrenlicht, spacegrijs of zilver, dan zou je ook kunnen kiezen voor de gloednieuwe M2 MacBook Air met 13,6-inch scherm. Deze is in juli 2022 verkrijgbaar vanaf €1.519,-.