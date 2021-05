Nu Apple heeft aangekondigd dat de muziek in lossless kwaliteit beschikbaar komt, is het hoog tijd om je af te vragen: hoor jij überhaupt het verschil? En heeft het zin om er speciale apparatuur voor aan te schaffen?

Testen of lossless muziek voor jou nodig is

Apple Music Lossless belooft muziek in de hoogst denkbare kwaliteit. De aankondiging was meteen al wat controversieel: je kunt het niet afspelen op Apple’s eigen audioproducten, niet op de AirPods en ook niet op de HomePod. Je zult er speciale apparatuur voor nodig hebben. En dan nog blijft de vraag: hoeveel mensen horen nu eigenlijk het verschil? Er zijn tests waarmee je dat kan controleren.



Lossless is een optie waar veel mensen naar hebben uitgekeken. Tidal en Amazon haden het al, Spotify beloofde het eerder dit jaar en Apple kon niet achterblijven. Apple beweert immers dat “muziek in het DNA” zit en met de high-end producten die ze maken was het eigenlijk vreemd dat Apple Music alleen standaardkwaliteit audio bood. Met de aankondiging van Apple Music Lossless kunnen we er vanaf juni van gaan genieten. Je hebt dus nog even tijd om je voor te bereiden en door te kijken of je de juiste apparatuur in huis hebt.



Op deze €2000 kostende Sennheiser HD 820 kun je prima naar lossless muziek luisteren.

Op de AirPods (alle modellen) en op de HomePod gaat het in ieder geval niet werken en ook Sonos heeft ons per e-mail laten weten dat lossless voor Apple Music nog niet wordt ondersteund.

Wie wat ruimer in het budget zit kan ook de opvallende €3000 kostende Focal Stellia kiezen.

Om de muziek te horen “zoals de artiest het bedoeld heeft” zul je moeten investeren in geschikte hardware. Heb je al de juiste high-end apparatuur voor lossless afspelen in je huis staan, dan kun je meteen stoppen met lezen. Maar sta je op het punt om duizend euro uit te geven aan een nieuwe hoofdtelefoon of speakers, dan is het goed om even na te gaan of je het überhaupt nodig hebt.

Hoor jij het verschil bij lossless?

Veel mensen zullen het verschil tussen een lagere en hogere bitrate niet kunnen horen. Hiervoor kun je het beste een test uitvoeren, waarbij je blind moet kiezen welke van de twee het beste klinkt. Bijvoorbeeld de ABX-test van deze site. Hierbij krijg je steeds twee samples (A en B) voorgeschoteld en een derde sample (X). Je moet daarbij steeds beslissen of A of B het best overeenkomt met X, vandaar de naam ABX-test.

Hoe meer oefeningen je doet, hoe nauwkeuriger de test kan aangeven of jij het verschil hoort. Wie haast heeft kan met 5 oefeningen al een indruk krijgen, zodat je in vijf tot tien minuten al een goede indruk krijgt. Heb je een halfuur de tijd dan kun je 100 oefeningen doen voor een nog betere inschatting. Je luistert daarbij naar FLAC-bestanden, dus in een ander formaat dan Apple beschikbaar stelt. Verder moet het audiosysteem waar je de fragmenten op afspeelt natuurlijk wel geschikt zijn voor lossless muziek. Via de speakers van je iPhone luisteren heeft weinig zin.

Tidal had een tijdje geleden ook een soortgelijke test, maar daarbij moest je steeds aangeven welke van de twee volgens jou de beste kwaliteit had. Bij de ABX-test die we hierboven noemen zou de uitslag nauwkeuriger zijn, omdat je steeds twee samples moet vergelijken met het origineel en ook meerdere samples uit hetzelfde nummer moet beoordelen.

Sample X kan een fragment in lossless kwaliteit zijn, maar het kan ook een lossy fragment zijn. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om de testuitslag in jouw voordeel te beïnvloeden. Alleen als je een écht goed gehoor hebt krijg je een goede score. Na afloop krijg je een score per track en een totaalscore.

Krijg je als uitslag dat jij het verschil waarschijnlijk niet kan horen, dan is dat volkomen normaal. Zoals een Twitteraar al opmerkte:

Apple Music’s Lossless en Spotify HiFi zijn de ‘prinses op de erwt’ van de audiofielen. Weinig mensen hebben de apparatuur om het te gebruiken. Niemand kan eigenlijk het verschil horen.

Voor audiofielen met de juiste spullen

Uiteraard wil je de best denkbare audiokwaliteit, zeker als je jezelf muziekliefhebber noemt. Maar het is niet voor alle genres even relevant en het is ook geen must-have voor iedereen. Voor een kleine groep audiofielen die elk detail wil horen en al over de juiste hardware beschikt, is het een mooie toevoeging. Vooral ook omdat je er niets extra voor betaalt.

Wil je weten hoe het precies zit met Apple Music Lossless? Lees onze FAQ, want daarin proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden!