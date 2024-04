Gisteren werd bekend dat waarschijnlijk Ziggo de Formule 1-rechten vanaf 2025 in handen krijgt. Daarmee raakt Viaplay een belangrijke publiekstrekker kwijt. Ter compensatie zou Viaplay een deel van de huidige sportrechten kunnen verkopen aan een derde partij, zoals nu al gebeurt in Scandinavië. Daar mag Amazon Prime een deel van de Viaplay-sportwedstrijden uitzenden. Sneller dan gedacht dient zich nu in Nederland ook een partner aan: Talpa gaat de Formule 1 uitzenden via de al bestaande zender SBS 9. Deze zender krijgt de nieuwe naam Viaplay TV, waar ook darts van de Professional Darts Corporation (PDC) en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en Duitse Bundesliga te zien zullen zijn.

Formule 1-race met vertraging

Viaplay TV trapt op 5 april af met de Grand Prix van Japan. Je kunt live de tweede vrije training en een heruitzending van de talkshow Shakedown Japan bekijken. Een dag later is de kwalificatie te zien en op zondag 7 april volgt de race. ‘s Avonds is er ook nog een samenvatting.

Toch hoeven huidige Viaplay-abonnees zich niet bekocht te voelen. De race in Japan wordt namelijk met een vertraging van zes uur wordt uitgezonden. Terwijl betalende klanten al om 7:00 uur ‘s ochtends voor de buis kunnen zitten om de race live te volgen, kun je bij SBS 9 pas om 13:00 uur terecht. Je bent dan altijd nog sneller op de hoogte dan bij de NOS, waar je tussen 18:11 en 18:37 uur de samenvatting kunt zien. Voor mensen die toch al gewend waren om de race later terug te kijken, kan het een manier zijn om gratis Formule 1 te kijken.

Volgens de NOS krijg je niet de volledige race, maar alleen een samenvatting te zien. Dit klopt echter niet met de tekst in het persbericht, waar de volledige race (13:00 uur) en een samenvatting (‘s avonds) worden beloofd.

Het live programma voor de GP Japan ziet er zo uit, met Nederlandse tijden:

Eerste vrije training: vrijdag 5 april 04:30 – 05:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 5 april 08:00 – 09:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 6 april 04:30 – 05:30 uur

Kwalificatie: zaterdag 6 april 08:00 – 09:00 uur

Race: zondag 7 april 07:00 – 09:00 uur

Talpa heeft de volgende uitzendingen gepland op SBS 9:

Tweede vrije training: vrijdag 5 april 08:00 – 09:00 uur (live)

Kwalificatie: zaterdag 6 april 13:00 – 14:00 uur (vertraagd)

Race: zondag 7 april 13:00 – 15:00 uur (vertraagd)

Samenvatting race: zondag 7 april ‘s avonds

Niet alles van Viaplay is te zien

Verder is voorlopig nog maar één race bekendgemaakt, namelijk de GP Japan. Talpa laat weten dat er komend jaar meer races op het open net worden uitgezonden, maar dat de programmering daarvan pas later bekend zal worden gemaakt. Wat het overige sportaanbod van Viaplay betreft zal ook niet alles te zien zijn.

Een deel van de programmering van april is al wel bekendgemaakt:

Darts : Birmingham (11 april, 20.00 uur) en Rotterdam (18 april, 20.00 uur)

: Birmingham (11 april, 20.00 uur) en Rotterdam (18 april, 20.00 uur) Premier League: livewedstrijden van Fulham – Newcastle United (6 april, 16.00 uur), Tottenham Hotspur – Nottingham Forest (8 april, 20.30 uur), Manchester City – Luton Town (13 april, 15.30 uur) en Chelsea – Everton (15 april, 20.30 uur)

Laatste jaar voor Viaplay?

2024 is het laatste jaar dat Viaplay de Formule 1 exclusief mag uitzenden. Dit kost je €15,99 per maand en vanaf eind mei gaat dit omhoog naar €17,99. De afgelopen weken was het ook mogelijk om een jaarabonnement met 20% korting af te sluiten, maar daar is Viaplay sinds 11 maart mee gestopt. Het zal voor moederbedrijf Nordic Entertainment Group daarom een stuk moeilijker worden om kijkers vast te houden. Volgens insiders betaalt Viaplay momenteel 30 miljoen euro per jaar voor de Nederlandse Formule 1-rechten. Het bedrijf is ook weer in de race om de Formule 1-rechten na 2025 te bemachtigen, maar volgens geruchten is het inmiddels een uitgemaakte zaak: Ziggo zou een bod hebben neergelegd dat hoger ligt dan dat van de andere geïnteresseerden. De deal met Talpa zou daardoor wel eens van korte duur kunnen zijn, ook al geven beide partijen aan dat ze langer met elkaar willen samenwerken.