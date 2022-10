We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Louis Armstrong’s Black & Blues

Apple TV+ heeft nu een documentaire over de legendarische Louis Armstrong, een van de grondleggers van de jazz. We zien archiefbeelden en nog niet eerder gepubliceerde privéopnames.

Bekijken: Louis Armstrong’s Black & Blues

The Good Doctor (S04)

Te zien bij: Disney+

Amerikaanse dramaserie over de jonge chirurg Shaun Murphy die van het platteland naar de grote stad verhuist om te gaan werken in een prestigieus ziekenhuis. De briljante Murphy leidt aan een autistische stoornis waardoor hij nauwelijks in staat is om contact te leggen met de mensen om hem heen. Zijn gebrek aan sociale vaardigheden compenseert hij met zijn buitengewone medische gave.

Wild Is the Wind

Te zien bij: Netflix

De spanningen in een gesegregeerd plaatsje lopen hoog op wanneer twee corrupte politieagenten de brute moord op een jong meisje onderzoeken.

Big Mouth (S06)

Te zien bij: Netflix

In deze gedurfde comedy van ware vrienden Nick Kroll en Andrew Goldberg zetten de verrassingen en verschrikkingen van de puberteit het leven van tieners op zijn kop.

¡García! (S01)

Te zien bij: HBO Max

¡GARCÍA! is gebaseerd op de gelauwerde gelijknamige grafische roman. Het is spionageserie vol actie en avontuur over de wapenfeiten van een cryogeen ingevroren geheim agent uit de jaren 1960 die bijkomt in een verdeeld modern Spanje.

Run Sweetheart Run

Te zien bij: Amazon Prime Video

Cherie (Ella Balinska) is aanvankelijk wat terughoudend als haar baas erop staat dat ze een van zijn belangrijkste klanten ontmoet, maar is opgelucht en opgewonden als ze de charismatische Ethan (Pilou Asbæk) ontmoet. De invloedrijke zakenman tart de verwachtingen en veegt Cherie van haar voeten. Maar aan het eind van de avond, wanneer de twee samen alleen zijn, onthult hij zijn ware, gewelddadige aard. Aangeslagen en doodsbang vlucht ze voor haar leven en begint een meedogenloos kat-en-muisspel met een bloeddorstige aanvaller die uit is op haar totale vernietiging. In deze spannende thriller bevindt Cherie zich in het vizier van een samenzwering die vreemder en kwaadaardiger is dan ze zich ooit had kunnen voorstellen

The Devil’s Hour (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

De serie volgt het verhaal van Lucy, gespeeld door Raine, die elke nacht om precies 3.33 uur, het uur van de duivel, wordt gewekt door angstaanjagende visioenen. Haar achtjarige zoon is teruggetrokken en emotieloos. Haar moeder spreekt tegen lege stoelen. Haar huis wordt achtervolgd door de echo’s van een leven dat niet het hare is. Wanneer Lucy’s naam op onverklaarbare wijze in verband wordt gebracht met een reeks brute moorden in de omgeving, komen de antwoorden die haar al die jaren zijn ontgaan eindelijk in beeld. Capaldi speelt een teruggetrokken zwerver, gedreven door een moorddadige obsessie. Hij wordt het voornaamste doelwit van een klopjacht van de politie onder leiding van de meelevende detective Ravi Dhillon, gespeeld door Patel.

De Zwarte Cross

Te zien bij: Videoland

De Zwarte Cross: een jongensdroom van twee vrienden die begon met 1000 bezoekers op een veldje in Hummelo en uitgroeide tot één van de grootste festivals van Europa met jaarlijks 220.000 bezoekers. Een film over brullende motoren en gillende gitaren. Maar ook over het Achterhoeks ‘noaberschap’, moeilijke tijden, grote veranderingen, humor, festival-icoon Tante Rikie en de liefde voor alles wat apart is.

Clerks III

Te zien bij: Pathé Thuis

Randal krijgt een hartaanval en komt tijdens zijn herstel tot een grote conclusie. Z’n leven heeft niets betekend en hij heeft alleen in een filmwinkel gewerkt. Samen met Dante bedenkt hij een plan; hij besluit zelf een film te maken.