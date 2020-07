Google heeft de nieuwe functie Routines toegevoegd aan de Nederlandse Google Assistent. Met Routines voer je meerdere opdrachten tegelijk uit zonder dat je deze apart hoeft uit te spreken. Er is echter wel een verschil met HomeKit scènes.

De Routines-functie bestond al langer in het Engels, maar nu werkt het dus ook in het Nederlands. Deze functie lijkt op die van Siri, maar is net iets uitgebreider. Verderop leggen we uit wat het verschil is. Google Nederland kondigt de functie vandaag aan in een video op YouTube.

Google Assistent gebruiken voor Routines

Wanneer je de dag afsluit wil je bijvoorbeeld dat de thermostaat wat lager gaat en moeten natuurlijk de lichten uit. Ook moeten de deuren op slot en ga zo maar door. Voorheen moest je dit stuk voor stuk aangeven bij je Google Home speaker, maar dat is verleden tijd. Je kunt nu bijvoorbeeld zeggen “Oké Google, ik ga slapen” waarna alles voor jou gedaan wordt.

Je kunt alle apparaten meenemen die een verbinding hebben met jouw Google Assistent. Het was al mogelijk om scenario’s te maken. Dat zijn (geautomatiseerde) acties die uiteindelijk hetzelfde effect hebben als Routines. Het voordeel van de Routines is dat je ze altijd met je stem kunt activeren, maar Google gaat een stapje verder.

Google Routines niet helemaal hetzelfde als scènes in Siri

Wie Siri en HomeKit gebruikt weet al dat je HomeKit scènes kunt maken. Wanneer je dit uitspreekt tegen Siri zal de scene geactiveerd worden. Tot zover is er in principe geen verschil met scenario’s van de Google Assistent. Maar de Routines gaat nog een stap verder.

De Google Assistent kan je tijdens het uitvoeren van een Routine nog om iets vragen. Als je bijvoorbeeld je Google Home als wekker gebruikt kun je instellen dat de Assistent jou vraagt hoe laat je wekker gezet moet worden. Als je antwoord hebt gegeven gaat Google verder met het uitvoeren van de resterende taken. In de video van Google wordt dit voorbeeld gegeven:

Je gaat naar bed en zegt dit tegen de Google Assistent. Google geeft je een weersvoorspelling voor morgen. De Google Assistent vraagt hoe laat je wekker moet afgaan. Zeg hoe laat de wekker moet gaan en de Assistent bevestigt dit. Alle overige acties worden uitgevoerd, zoals de lichten uit en de thermostaat laag.

Je kunt de functie onder meer met een Google Home-speaker gebruiken, maar het werkt ook op andere apparaten die beschikken over de Google Assistent. Stiekem hopen we dat Apple het ook mogelijk maakt om een soort gesprekje te voeren tijdens het activeren van een scène, maar voorlopig kunnen we daarvoor alleen bij Google terecht. Meer info over de Routines voor Google Assistent lees je bij onze vrienden van Androidworld.

Eerder vandaag bracht Google een officiële foto naar buiten van de nieuwe Google Home-speaker, dus mocht je nog niet over de juiste hardware beschikken dan is het misschien beter om nog even met je aankoop te wachten.