Apple heeft de iWork-apps een update gegeven, die vooral interessant is voor eigenaren van de nieuwste iPad Pro. De Apple Pencil hover-functie is nieuw op deze modellen en de apps voor Pages, Numbers en Keynote bieden er nu ondersteuning voor. In iPadOS 16.4 is deze functie verder uitgebreid met tilt- en azimuth-functies. Apple vond deze verbeteringen zo belangrijk, dat ze in een interview uitlegden wat het precies inhoudt.



De hover-functie is aanwezig sinds iPadOS 16.1 voor iPad Pro’s die voorzien zijn van een M2-chip. Voorheen toonde de hover-functie een simpele preview van het gekozen penseel in apps zoals Procreate, of een preview van de tool die geselecteerd gaat worden. Wat ontbrak waren aanvullende details. De Apple Pencil kan nu ook de tilt en azimuth waarnemen, zodat de hoek waaronder je de Apple Pencil houdt wordt meegenomen in de preview. Voor meer informatie over azimuth raadpleeg je de Wikipedia-pagina. Onderstaande afbeelding toont de azimuth van een ster, maar belangrijk is vooral om te weten dat het gaat om de hoek waaronder je de Apple Pencil houdt.



Bron: Wikipedia, ChristiaanPR onder CC BY-SA 4.0 licentie

In Procreate is het penseel smal en dun als je de Apple Pencil recht omhoog houdt. Maar kantel je het een beetje, dan wordt het breder. Procreate kan dankzij de verbeterde hover-functie nu realistischer laten zien hoe breed het penseel wordt onder een bepaalde hoek. Dat komt ook van pas in de iWork-apps als je tekeningen wilt toevoegen aan Pages of Keynote.

In alle iWork-apps is nu de ondersteuning voor Apple Pencil hover toegevoegd, iets wat bij Numbers vooral handig kan zijn bij het navigeren en schrijven. Verder bevat Numbers geen nieuwe functies, behalve wat bugfixes voor samenwerken en delen. Pages heeft nu vernieuwde sjablonen voor rapporten, notities, brieven en cv’s, met vooraf ingevulde tekst en instructies om je op weg te helpen. Bij Keynote is het bekijken van een livepresentatie nu alleen in een webbrowser mogelijk. Bij alle apps kun je je bestanden nu vanuit het deelmenu meteen exporteren in een ander formaat, of een kopie sturen in elk gewenst formaat.