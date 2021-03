Er waren geruchten dat de derde generatie iPhone SE al in de eerste helft van 2021 zou verschijnen, maar het lijkt er niet op dat dit doorgaat. Latere geruchten wezen dan ook op een veel latere introductie van een vernieuwd instapmodel. Ook geruchten over een grotere iPhone SE Plus konden gaandeweg in de prullenbak. Als het aan Ming-Chi Kuo ligt blijft alles grotendeels bij hetzelfde: geen randloos scherm of Touch ID in de powerknop, maar een model dat grotendeels hetzelfde is als dat uit 2020. De grootste vernieuwingen zijn ondersteuning voor 5G en een processor van een latere generatie.



Het uiterlijk blijft gelijk aan de huidige iPhone SE. Ook de meeste andere specificaties blijven hetzelfde, zoals het 4,7-inch scherm uit de iPhone 8-familie. Apple bracht de huidige iPhone SE in april 2020 uit, waarbij het uiterlijk was afgeleid van de iPhone 8, maar met iets nieuwere interne componenten zoals een A13-chip. Die is ook te vinden in de iPhone 11-familie en zorgt ervoor dat het toestel nog flinke tijd mee kan. De allereerste iPhone SE dateert uit 2016 en staat op de nominatie om geen update naar iOS 15 meer te krijgen.