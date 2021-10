Apple heeft de AirPods 3 alvast aan een aantal YouTubers en reviewers gegeven. Daarmee krijgen we een eerste indruk hoe de nieuwe oortjes bevallen. De consensus is, dat ze lekkerder zitten en beter geluid geven.

Hands-on video’s en ervaringen met de AirPods 3

De eerste hands-on ervaringen met de AirPods 3 zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Er zijn unboxing-video’s, eerste indrukken en wat dieper gaande reviews, waarbij ook naar audiotechnische specs wordt gekeken. We hebben enkele reviews voor je op een rijtje gezet.



Gizmodo over de AirPods 3

Gizmodo-reviewer Andrew Liszweski vindt dat de AirPods 3 er vrijwel hetzelfde uitzien en bijna net zo voelen als de AirPods Pro, maar dan zonder de siliconen eartips. Ze zijn net iets kleiner. Het geluid is goed, ze zijn erg comfortabel om te dragen, ook als je urenlang van muziek wilt genieten. En je hebt snelle toegang tot Siri. Dat er geen actieve ruisonderdrukking op zit is wel een tegenvaller.

Het geluid is niet beter dan de AirPods Pro, maar ze klinken wel beter dan de vorige generatie AirPods. Echt iets om elke dag te gebruiken.

Verder lezen: Gizmodo

The Verge over de AirPods 3

Chris Welch van The Verge vindt dat de nieuwe vorm beter geschikt is. Ruimtelijk geluid is goed te horen en het feit dat het beter aansluit op je oren zorgt ervoor dat er minder omgevingsgeluid doordringt. Ze zijn ook iets zwaarder en vallen minder snel uit je oor.

Verder lezen: The Verge

TechCrunch over de AirPods 3

TechCrunch vindt de AirPods 3 zonder twijfel comfortabeler dan de oudere AirPods. Ze hebben een betere vormgeving en hebben meer contour, waardoor ze beter geschikt zijn voor mensen met kleine oren. Toch is de audiokwaliteit van de AirPods Pro beter, al kruipen ze wel steeds dichter naar elkaar toe. Reviewer Brian Heater denkt dat ze uiteindelijk zullen samensmelten. Vind je actieve ruisonderdrukking niet belangrijk en wil je ook geen eartips, dan is het een makkelijke keuze. Wil je het beste, dan is de keuze ook vrij eenvoudig: neem de Pro’s.

Verder lezen bij TechCrunch

Engadget over de AirPods 3

Billy Steele van Engadget vindt de AirPods 3 veel beter qua geluid dan voorgaande modellen. Er zijn geen grote verbeteringen in de geluidskwaliteit doorgevoerd, maar wel zijn enkele onderdelen zoals de driver en de versterker verbeterd. Beide leveren een rijke en consistente bas. Bellen klinkt ook beter, zowel via de telefoon maar vooral via FaceTime.

Verder lezen bij Engadget

Video’s van Bright, iJustine en meer