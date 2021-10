Apple verkoopt de AMD Radeon Pro W6900X in de online Apple Store en adviseert deze GPU “voor de krachtigste graphics en veeleisende professionele toepassingen”. Maar ondertussen is er een beter alternatief: de M1 Max in de nieuwste MacBook Pro’s. Die kost geen €7000 en presteert beter, zo blijkt uit Affinity-benchmarks.



De nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro 2021 komen vandaag aan bij de eerste klanten wereldwijd. Ze zijn erg krachtig dankzij de M1 Pro- en M1 Max-chip. Een nieuwe benchmark-test bewijst dat nog eens. De test werd uitgevoerd door Andy Somerfield, hoofdontwikkelaars van de fotobewerker Affinity Photo. Hij beschrijft op Twitter hoe zijn team de software heeft geoptimaliseerd voor Apple Silicon , sinds de eerste versie van Affinity Photo voor iPad verscheen. Inmiddels zijn er grote sprongen gemaakt.



Hier betaal je zevenduizend euro voor.

Affinity heeft een tool ontwikkeld om de prestaties van taken te meten voor apps als Affinity Photo en Affinity Designer. De snelste GPU die het team ooit had getest was de dure AMD Radeon Pro W6900X, die je als losse module kunt kopen voor de Mac Pro. Deze heeft 32GB GDDR6-geheugen en een geheugenbandbreedte tot 512GB/s. De M1 Max GPU heeft maar 400GB/s bandbreedte, maar versloeg ‘m toch.



Affinity Photo, de software waarmee getest is, hier te zien op een 13-inch MacBook Pro uit 2020.

In de zogenaamde Raster (Single GPU)-test scoorde Apple 32891, terwijl AMD een score haalde van 32580. Dit wil overigens niet zeggen dat de M1 Max GPU altijd beter scoort. Het feit dat Affinity de software heeft geoptimaliseerd voor Apple Silicon werkt erg in het voordeel van Apple. Maar het laat wel goed zien, dat je geweldige prestaties kunt halen als de hardware en software goed op elkaar is afgestemd. De chips van Apple kunnen beter geschikt zijn voor beeldbewerking dan een losse, dure GPU. In vergelijking met de vorige 16-inch MacBook Pro met Intel zijn de verschillen ook enorm: uit Geekbench 5-tests blijkt dat de M1 Max tot 181% betere grafische prestaties haalt.

Wil je meer weten over de M1 Pro en M1 Max, kijk dan ook eens naar de analyse die AnandTech heeft gedaan. Zij duiken behoorlijk diep in alle technische details. De M1 Pro is compleet nieuw gebouwd op basis van de M1, maar met nadruk op performance. AnandTech gaat ook in op het centrale geheugen, gedrag bij zware belasting en de performance van CPU en GPU. Ze vinden dat deze chips echt zijn gebouwd met de professionele gebruiker in het achterhoofd. De performance is in alle richtingen geoptimaliseerd.

Ben je onder de indruk en wil je ook een MacBook Pro 2021, dan vind je in ons overzicht MacBook Pro kopen alle info. De 14- en 16-inch MacBook Pro (M1, 2020) zijn verkrijgbaar vanaf €2.2.49,- bij Apple en diverse retailers.