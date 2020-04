De portretmodus op de iPhone was lange tijd alleen beschikbaar op toestellen met dubbele camera en TrueDepth-frontcamera. De enige uitzondering hierop was de portretmodus op de iPhone XR, want dat model heeft aan de achterkant maar een enkele camera. Je zou denken dat de iPhone SE 2020, die ook maar één camera aan de achterkant heeft, dezelfde techniek gebruikt. Toch zit het iets anders in elkaar, zo ontdekten de ontwikkelaars van de Nederlandse foto-app Halide. De kracht van software speelt een hele belangrijke rol.



Portretmodus op de iPhone SE 2020

De achterste camera van de iPhone SE 2020 maakt gebruik van een Single Image Monoculair Depth Estimation. Dat wil zeggen dat er een portreteffect gecreëerd wordt vanuit een simpele platte 2D-foto. De techniek lijkt hetzelfde als bij de iPhone XR. Hoewel ook die een enkele camera had, verkrijgt de iPhone XR de diepte-informatie vanuit de focuspixels van de camerasensor. Een portretfoto wordt daar dus wel met behulp van hardware gemaakt. Bij de iPhone SE kunnen de focuspixels hier niet voor gebruikt worden, omdat de sensor iets ouder is.



Diepteweergave bij iPhone XR (l) en iPhone SE 2020

De iPhone SE maakt daardoor volledig gebruik van software, machine learning en de Neural Engine. Ben Sandofsky, één van ontwikkelaars van de Halide-app, heeft dit getest door een foto van een foto te maken. Hierdoor weet je zeker dat de iPhone zelf geen diepte herkent, omdat de foto waar je een foto van maakt helemaal plat is. Het resultaat mag er best zijn: zelfs een foto van een 50 jaar oude foto levert een best aardige portretfoto op. Er is ook duidelijk verschil te zien in de dieptegegevens die de iPhone XR van een foto vastlegt ten opzichte van de iPhone SE 2020. De nieuwe iPhone SE doet dat van een 2D-afbeelding een stuk beter.

Werkt het beste bij mensen

De reden dat de iPhone SE 2020 geen portretfoto’s kan maken van voorwerpen en dieren, is vooral omdat Apple het zekere voor het onzekere wil nemen. Bij mensen heeft de iPhone geen moeite om die te herkennen en te onderscheiden van de achtergrond, maar bij voorwerpen en dieren is dat met een enkele lens een stuk lastiger. Als Apple zou melden dat het overal werkt, schept dat hogere verwachtingen en valt het resultaat dan ook vaak tegen. De Halide-makers zijn dan ook gematigd enthousiast over het resultaat van de portretfoto’s van dieren en voorwerpen. Met de Halide-app kun je sinds kort wel portretten van huisdieren maken met de iPhone SE.

Bekijk ook Dankzij Halide kan iPhone SE nu portretten van huisdieren maken De nieuwe iPhone SE is geweldig voor mensen die aan een nieuw toestel toe zijn, maar de portretmodus heeft een beperking: de camera herkent alleen mensen en geen huisdieren. De Halide-app is hier nu voor aangepast, zodat je alsnog je hond of kat kunt fotograferen met diepte.

De Neural Engine die de iPhone gebruikt, kan in heel veel gevallen een goede inschatting maken van de diepte. Maar in sommige situaties is één oog in de vorm van een lens niet genoeg. Het resultaat is een portretfoto waarbij een voorwerp overloopt in de achtergrond. Een extra lens zal altijd betere foto’s opleveren, zo concludeert Ben.

Een volledige analyse met extra achtergrondinformatie vind je in de uitgebreide post.