Nieuwe Withings Sleep Analyzer-mat ligt onder je matras

Withings Sleep Analyzer

Withings was een van de eerste fabrikanten op het gebied van gezondheidsaccessoires. Na een een aantal jaren onder de vleugels van Nokia te hebben geopereerd is het nu weer een zelfstandig bedrijf. De Withings Sleep Analyzer is compleet nieuw en gaat je helpen om beter te slapen. Dit meet de slaapmat:

Duur van inslapen, ontwaken en totale slaapduur

Slaapapneu-periodes met classificatie van de ernst

Slaapfasen: diep, licht en REM

Hartslagfrequentie gedurende de nacht en gemiddeld

Duur van snurkperiode

Slaapindex



Het gaat om een vernieuwde versie van een al bestaande slaapmat. Je hoeft niets op of aan je lichaam te dragen tijdens het slapen. Je legt de mat onopvallend onder je matras en de rest gaat vanzelf. De verbinding vindt plaats via Wi-Fi, waarna je de volgende ochtend alles via de app van Withings kunt bestuderen en analyseren. Daar vind je ook de zogenaamde Sleep Score, een cijfer die je slaapkwaliteit uitdrukt. Met het Sleep Smarter Programme krijg je hulp om je slaapgedrag te verbeteren.

Er zitten geavanceerde sensoren in en het is ontwikkeld in samenwerking met slaapexperts. De medisch goedgekeurde detectie van slaapapneu is vrij uniek. Het is ‘s werelds eerste niet-invasieve sensor die dat kan. De mat kan snurken detecteren, houdt je hartslag in de gaten en meer. Je kunt ook je huisautomatisering koppelen zodat je de lampen, thermostaten en dergelijke kan aanpassen op basis van je slaapgedrag. Dit werkt met IFTTT.

De slaapmat is nu verkrijgbaar in de EU (€129) en het Verenigd Koninkrijk, dankzij de CE-certificering voor medische apparaten. Later zal de mat ook in de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn, als er FDA-goedkeuring is.

Deze nieuwe slaapmat is een concurrent van Apple’s eigen Beddit, die 149 euro kost en al een tijdje niet meer vernieuwd is. Het voorgaande model met de naam Withings Sleep Sensor ligt nu voor 99 euro in de winkel.