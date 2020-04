De nieuwe iPhone SE is geweldig voor mensen die aan een nieuw toestel toe zijn, maar de portretmodus heeft een beperking: de camera herkent alleen mensen en geen huisdieren. De Halide-app is hier nu voor aangepast, zodat je alsnog je hond of kat kunt fotograferen met diepte.

Huisdieren fotograferen op iPhone SE

De makers van Halide staan vaak voorop om tekortkomingen van Apple’s iPhone-camera weg te werken. Bij de iPhone SE 2020 is dat de portretmodus van de camera. Die herkent alleen mensen en maakt vervolgens de achtergrond onscherp. Maar het fotograferen van andere mensen wordt lastig in een periode waarin we contact moeten vermijden. Je huisdier is dan een veel beter object om je portretskills op te oefenen en met Halide kan dat nu. Net als bij de iPhone XR hebben de makers de app aangepast, zodat je ook een bokeh-effect bij je huisdieren en kamerplanten hebt. Het geldt ook voor de app Spectre Camera, van dezelfde ontwikkelaars.



Met de iPhone 11-serie heb je portretmodus voor mensen, dieren en objecten, maar die toestellen kosten een paar honderd euro meer. Probeer je met de iPhone SE een huisdier op de foto te zetten, kan krijg je de melding dat er geen persoon is gedetecteerd. Dit is een softwarebeperking die Apple bewust zo heeft ingesteld via de software. Er zit namelijk maar één cameralens in de iPhone SE en met software wordt geprobeerd om de eigenschappen van een dubbele cameralens na te bootsen. Die beperking heffen Halide Camera en Spectre Camera op.

Waar de makers van Halide ook om bekend staan, is dat ze uitgebreide analyses maken van de camera’s die in de iPhones zitten. Ook nu gaan ze dat weer doen: je kunt volgende week meer informatie verwachten over de mogelijkheden en eventuele beperkingen waar je mee te maken hebt. Dat deden ze eerder voor de iPad Pro 2020, waarbij bleek dat de dubbele camera helemaal niet zo geweldig is en dat je voor fotografie (nog) niets hebt aan de LiDAR Scanner. Bij de iPhone SE zal de nadruk vooral liggen op de vergelijking met de iPhone 8.

Het gaat om Halide 1.17 en Spectre 1.1.8, die je voor respectievelijk €5,99 en €2,99 kunt aanschaffen via de App Store. Voor bestaande gebruikers zijn de updates uiteraard gratis.