Bij elk nieuw Apple-apparaat kijken gespecialiseerde bedrijven zoals iFixit vaak meteen naar de binnenkant van de toestellen. Dergelijke teardowns van iFixit leveren vaak een leuk kijkje en wat nieuwe details op. iFixit heeft momenteel nog geen teardown van de nieuwe iPhone SE 2020, maar een Aziatische YouTuber heeft het nieuwe model wel alvast uit elkaar gehaald en op video gezet. Uit deze teardown blijkt dat de innerlijke indeling van de onderdelen heel erg overeenkomt met die van de iPhone 8. Sommige onderdelen zijn zelfs uitwisselbaar.



iPhone SE 2020 teardown toont de binnenkant

Al direct na het openen blijkt dat er nauwelijks onderscheid te zien is tussen de binnenkant van de iPhone SE 2020 en de iPhone 8. De enige manier om het nieuwe toestel te herkennen, is aan de nieuwe A13-chip. Verder laat de teardown zien dat je zonder problemen het scherm van de iPhone SE 2020 op een iPhone 8 kan monteren. Dat geldt ook voor de batterij, die op beide toestellen werkt.

Bij het verwisselen van de camera stuit de YouTuber op wat meer problemen. Hoewel de teardown geen uitgebreid stappenplan geeft en ook niet laat zien van welke fabrikanten de onderdelen zijn, geeft het toch een leuk kijkje binnenin. De video is niet in het Engels, maar desalniettemin aardig te volgen. We verwachten dat iFixit binnenkort ook aan de slag gaat en hun bevindingen deelt. Zodra die bekend zijn, werken we dit artikel bij.

De verkoop van de iPhone SE 2020 is vandaag van start gegaan. Heb je de iPhone SE 2020 vorige week besteld, dan krijg je hem zeer waarschijnlijk vandaag thuisbezorgd. Heb je nog niet besteld, maar wil je hem wel snel in huis? Bij sommige winkels is nog voorraad voor snelle levering beschikbaar.

