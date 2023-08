Vooruitblik Apple Watch Ultra 2

Het is de verwachting dat Apple komende maand twee nieuwe Apple Watch-modellen gaat aankondigen. Naast de Apple Watch Series 9 volgt er ook nog een tweede generatie van de Apple Watch Ultra. Er is al een aantal geruchten geweest over de Apple Watch Ultra 2 en in deze vooruitblik lees je wat je van dit nieuwe model kan verwachten.

#1 Formaat en scherm: opnieuw één formaat

De Apple Watch Ultra verscheen in 2022 met een groot 49mm-display. Dat is dan ook meteen één van de meest kenmerkende eigenschappen. De Apple Watch Ultra is bedoeld als extra groot model voor iedereen die op zoek is naar een wat ruigere smartwatch. Toch waren er ook Apple Watch-gebruikers die liever een kleiner model wilden, met hetzelfde ontwerp en functies als de Apple Watch Ultra. Maar concrete geruchten zijn daar nog niet over. Dat betekent dat we verwachten dat de Apple Watch Ultra 2 opnieuw met een 49mm display komt en er dus geen tweede kleiner (of nóg groter) model komt.

#2 Zelfde design, nieuwe kleur

De Apple Watch Ultra heeft een kenmerkend design, met het opstaande randje, het platte display en de grote bescherming rondom de Digital Crown. Zoals bij alle Apple-apparaten het geval is, zal het design niet al na één jaar aangepast worden. De Apple Watch Ultra 2 ziet er dan ook vermoedelijk hetzelfde uit, al komt er toch wel wat nieuws.

Er gaan namelijk al een tijdje geruchten dat de Apple Watch Ultra 2 ook in een donkere uitvoering komt. De eerste Apple Watch Ultra verscheen alleen in een enkele kleur, dat nog het dichtst in de buurt komt bij zilver. Maar liefhebbers van een donkere kast tastten daardoor in het duister. Er zijn ook al conceptafbeeldingen opgedoken hoe zo’n donkere Apple Watch Ultra 2 eruit kan gaan zien.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple Watch Ultra 2 mogelijk ook in een donkere variant' Komt de Apple Watch Ultra 2 in een nieuwe kleur? Apple werkte eerder al aan een donkere versie van de Apple Watch Ultra, die in 2023 het licht zou kunnen zien. Er waren eerder al wat geruchten over het design van de Apple Watch Ultra 2.

#3 Lichter qua gewicht

Voor wie de huidige Apple Watch Ultra te zwaar vindt, is er mogelijk goed nieuws. Het zou zomaar kunnen dat de volgende generatie een stukje lichter wordt en daardoor wat prettiger is om te dragen. Een geruchtenlekker op het Chinese Weibo deed die bewering, hoewel niet duidelijk is hoeveel lichter de Apple Watch Ultra 2 dan wordt. Het lichtere gewicht zou het gevolg kunnen zijn van een nieuwe manier van fabricage, doordat onderdelen van de Apple Watch Ultra 2 met een 3D-printer gemaakt worden.

Bekijk ook Jouw volgende Apple Watch komt misschien wel uit de 3D-printer Apple wil voor onderdelen van de Apple Watch Ultra overstappen op 3D-printing. Dat is goedkoper en is ook beter voor mens en milieu, meldt Kuo.

#4 Snellere S9-chip

Als er inderdaad een Apple Watch Ultra 2 komt, zijn we er zeker van dat er een snellere chip in komt. Apple werkt al een tijdje aan de nieuwe S9-chip, in ieder geval bedoeld voor de Apple Watch Series 9. Voor het eerst sinds drie jaar zou de chip weer betere prestaties opleveren, want qua snelheid presteren zowel de S6- als S7- en S8-chips gelijk. De huidige Apple Watch Ultra heeft nog een S8-chip, dus de S9-chip zou merkbare verbeteringen kunnen brengen. Denk aan wellicht een langere accuduur door efficiënter stroomverbruik of snellere reactietijden bij het gebruik van Siri, dicteren en apps.

#5 Komen er nog nieuwe functies?

Maar de vraag is natuurlijk ook of er nog echt nieuwe functies in de Apple Watch Ultra 2 komen. Het slechte nieuws: daar lijkt het niet op. Voor dit jaar staan er geen grote veranderingen te wachten wat betreft de Apple Watch, ook niet voor de Apple Watch Series 9. Geen nieuwe sensoren, geen nieuwe gezondheidsfuncties en ook geen nieuwe knoppen of een groter scherm. Wellicht dat Apple het oplaadsysteem kan verbeteren, zodat je ook een gewone Qi-lader of MagSafe kan gebruiken, maar daar zijn nog geen concrete geruchten over geweest.

#6 Releasedatum Apple Watch Ultra 2

De Apple Watch Ultra 2 staat op dit moment op de planning voor een aankondiging en release in september 2023. Het lijkt erop dat Apple dit model samen met de Apple Watch Series 9 gaat aankondigen, tijdens een event in september. Volgens betrouwbare bronnen wordt dit event, waar ook de iPhone 15-serie verwacht wordt, op 12 september 2023 gehouden. Niet veel later (waarschijnlijk op vrijdag de week erop) ligt het model dan daadwerkelijk in de schappen.

#7 Prijs: zelfde prijs als huidige model

Hoewel er geen geruchten geweest zijn over de prijs van de Apple Watch Ultra 2, denken we niet dat Apple daar veel aan zal veranderen. De huidige Apple Watch Ultra heeft een adviesprijs van zo’n €999,- en dat zal bij het nieuwe model dus hetzelfde zijn. Verwacht dus dat je de Apple Watch Ultra 2 voor ongeveer €999,- in de winkelschappen zal aantreffen.

Lees ook onze aparte vooruitblik op de Apple Watch Series 9, het andere nieuwe Apple Watch-model van 2023.