iCulture Vandaag: dit was dinsdag 13 april 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 13 april 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We hebben een datum! Apple gaat op 20 april 2021 nieuwe producten aankondigen en de uitnodiging wekt de indruk dat het iets met tekenen en een Apple Pencil te maken heeft. Maar misschien gaan we nog veel meer zien tijdens dit allereerste event van 2021. Het zullen bovendien de eerste nieuwe producten van 2021 zijn, want tot nu toe heeft Apple nog niets uitgebracht. Wij zijn opgewonden en kunnen niet wachten tot het dinsdag is. Jij ook? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ We hebben ‘m getest, de VanMoof S3 met Find My. Dit is de eerste fiets die je kunt terugvinden met de Zoek mijn-app.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​Tikkie (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Tikkie Terug is verbeterd. Nog even snel wat korting pakken.

Adobe Premiere Rush – Nu beschikbaar voor Apple Silicon.