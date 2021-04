Er is opnieuw bewijs dat de iPhone 12 mini het minder goed doet dan Apple had verwacht. In de wereldwijde ranglijst van bestverkochte smartphone staat het toestel vrij laag. Toch is er bij Apple genoeg reden voor feest, want het bedrijf houdt 6 posities in de top 10 bezet.

6 van de 10 is een iPhone

De iPhone 12 was wereldwijd de bestverkochte smartphone in januari, blijkt uit de cijfers. Er was ook extra vraag naar toestellen met 5G, mede dankzij promotie-activiteiten van providers. Juist daardoor deed de iPhone 12-serie het goed, meldt het rapport van Counterpoint. Apple bracht de nieuwe iPhones later dan gebruikelijk uit, waardoor er ook in januari nog vrij veel vraag naar was. Kijk je alleen naar de VS, dan is de iPhone 12 Pro Max het bestverkochte model. Ook lager geprijsde toestellen zoals de iPhone 11 en de iPhone SE deden het goed. Zij staan op de vierde en tiende plaats in de wereldwijde top 10.



De iPhone 12 mini staat wel in de top 10, maar een stuk lager, onder de Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A en de Samsung Galaxy A21S. Eerder meldden Ming-Chi Kuo, JP Morgan en andere analisten al dat de iPhone 12 mini minder goed verkoopt. Dat zou te maken hebben met het kleinere formaat en de lagere batterijcapaciteit.

Normaal is januari een vrij rustige maand: na de feestdagen zijn mensen wat voorzichtiger met geld uitgeven. Toch gingen de iPhones rap over de toonbank: Apple heeft de eerste vier plekken te pakken in de top 10 en is met 6 van de 10 toestellen het meest succesvolle merk. Xiaomi is met twee Redmi-modellen een sterke concurrent van Apple, op de plekken 5 en 6. Deze toestellen lagen al sinds september in de winkel. Samsung moet genoegen nemen met twee lagere posities, met respectievelijk de Galaxy A21S en Galaxy A31. Deze waren sinds voorjaar 2020 verkrijgbaar. Blijkbaar had Samsung in het najaar geen aantrekkelijke toestellen waar mensen voor warmliepen. Wat ook meespeelt is dat andere fabrikanten soms tientallen modellen hebben, waardoor het lastig is om in de top 10 te komen.