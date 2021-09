We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Morning Show (S02)

The Morning Show is terug! De veelgeprezen serie rondom een tv-station begint met de eerste aflevering van seizoen twee, ‘My Least Favorite Year’. In een speciale video (zie hieronder) duik je achter de schermen. Seizoen 1 eindigde met een serie explosieve gebeurtenissen, die veroorzaakt werden door hoofdrolspeelsters Alex (Jennifer Aniston) en Bradley (Reese Witherspoon).

Ook nu draait het weer om de vraag hoe we ons presenteren naar de buitenwereld en wie we echt zijn. Bekende namen keren terug, zoals Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin en Marcia Gay Harden. Maar er zijn ook nieuwe gezichten, zoals Stella Bak (Greta Lee), een tech whizzkid die in het management van UBA komt. Ook zien we Ty Fitzgerald (Ruairi O’Connor), een slimme en charismatische YouTube-ster en Eric Nomani (Hasan Minhaj), een nieuw lid van het Morning Show-team. Daarnaast nog Emmy Award-winnaar Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino en Julianna Margulies. Aan sterren geen gebrek. Apple bracht ook een trailer uit voor seizoen 2.

De eerste aflevering van seizoen 2 is nu te zien en daarna volgt elke vrijdag een nieuwe aflevering.

Bekijken: The Morning Show

Y: The Last Man

Te zien bij: Disney+

Post-apocalyptisch dramaserie waarin alle mannen plotseling overlijden en de overgebleven vrouwen orde moeten zien te scheppen. In deze verfilming van een stripverhaal speelt Diane Lane een senator, die opeens president van de VS is geworden. Haar zoon blijkt de enige nog levende man op aarde te zijn.

Star Wars: Visions

Te zien bij: Disney+

Let op: pas vanaf woensdag 22 september! Animatieserie waarin Japanse filmmakers verhalen uit het Star Wars-universum vertellen.

Schumacher

Te zien bij: Netflix

Aan de hand van exclusieve interviews en archiefbeelden schetst deze documentaire een intiem portret van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher.

The Father Who Moves Mountains

Te zien bij: Netflix

Wanneer zijn zoon vermist raakt tijdens een wandeling in de besneeuwde bergen, deinst een gepensioneerde inlichtingenofficier nergens voor terug om hem weer te vinden.

Bac Nord / The Stronghold

Te zien bij: Netflix

Drie politieagenten uit Marseille krijgen de kans om een groot drugsnetwerk op te rollen, maar de grenzen vervagen als een belangrijke informant een lastige eis stelt.

Sex Education (S03)

Te zien bij: Netflix

Het derde seizoen van de komische dramaserie, over jongeren op een Britse middelbare school, die volop met seks bezig zijn. Ze krijgen in het derde seizoen een nieuwe directrice op school. Bekijk de eerste trailer hier.

Pose (S03)

Te zien bij: Netflix

Laatste seizoen van deze dramaserie over de vogue-subcultuur in de LGBTQ+ gemeenschap in New York in de jaren tachtig en negentig. Producent Ryan Murphy (Halston, American Horror Story, The Boys in the Band). Het derde seizoen speelt zich af in 1994. Blanca (Mj Rodriguez) werkt tijdens de aids-epidemie in het ziekenhuis waar haar vriend Christopher tevens werkzaam is als arts. Broadway-acteur Billy Porter won een Emmy voor zijn rol en is ook te zien in het de Amazon Prime Video-film Cinderella.

Everybody’s Talking About Jamie

Te zien bij: Amazon Prime Video

Everybody’s Talking About Jamie is geïnspireerd op waargebeurde feiten en volgt Jamie New (Harwood), een tiener uit Sheffield, die droomt van een leven op het toneel. Terwijl zijn klasgenoten plannen maken voor hun levensonderhoud nadat ze van school komen, overweegt Jamie om zijn geheime carrière ambities te onthullen en een trotse dragqueen te worden. Zijn beste vriendin Pritti (Patel) en zijn liefhebbende moeder (Lancashire) overladen hem met veel steun, terwijl de plaatselijke draglegende Miss Loco Chanelle (Grant) hem begeleidt naar zijn debuutoptreden op het podium.

Maar Jamie heeft ook te kampen met een vader (Ineson) die hem niet steunt, een ongeïnspireerde loopbaanadviseur (Horgan) en een paar onwetende schoolkinderen die zijn sensationele parade proberen te verpesten. Met opzwepende en kleurrijke musicalnummers inspireren Jamie en zijn gemeenschap elkaar om vooroordelen te overwinnen, meer acceptatie te tonen en uit de duisternis in de schijnwerpers te stappen.

The Mad Women’s Ball

Te zien bij: Amazon Prime Video

Le Bal des Folles vertelt het verhaal van een jonge, stralende en hartstochtelijke vrouw, Eugénie, die leeft aan het einde van de 19e eeuw. Als jonge vrouw ontdekt Eugénie dat ze de bijzondere kracht heeft om de doden te horen. Nadat haar familie haar geheim ontdekt, wordt ze naar het Salpétrière-ziekenhuis La Pitié gebracht. Het ziekenhuis is een neurologische kliniek in Parijs die wordt geleid door de beroemde professor en pionier in de neurologie Dr.Charcot, waar vrouwen worden opgenomen die gediagnosticeerd zijn met hysterie, “gekte”, egomanie, epilepsie en andere soorten geestelijke of lichamelijke ziekten. Haar lot raakt verstrengeld met dat van Geneviève, een verpleegster in het ziekenhuis wier leven aan haar voorbijgaat. Hun ontmoeting zal hun beider toekomst veranderen als ze zich voorbereiden op het jaarlijkse “Bal des folles” dat door Dr. Charcot in het ziekenhuis wordt georganiseerd.

Quiz

Te zien bij: Videoland

Charles Ingram doet mee aan ‘Who Wants To Be A Millionaire’. Hij begint moeizaam, maar toch weet hij alle vragen goed te beantwoorden en stevent hij af op het winnen van een miljoen pond. Maar dan merkt het productieteam op dat er op cruciale momenten opvallende kuchjes te horen zijn in het publiek… speelt Ingram vals?

Godfather of Harlem (S02)

Te zien bij: Ziggo Movies & Series

Misdaadserie over de beroemde gangsterbaas Bumpy Johnson (Forest Whitaker). Speelt zich af in de jaren zestig. Na zijn vrijlating uit de gevangenis blijken criminele Italianen ondertussen de macht in zijn oude buurt te hebben overgenomen. Tien nieuwe afleveringen rondom het waargebeurde verhaal van Ellsworth ‘Bumpy’ Johnson.

The Virtuoso

Te zien bij: Pathé Thuis

Een slaperig stadje wordt wakker geschud wanneer een professionele huurmoordenaar een nieuwe opdracht accepteert. Ineens is het een stad vol gevaar, bedrog en moord.