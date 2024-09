Apple legt uit hoe je de iPhone 16 zelf kunt repareren

Apple doet er al jaren van alles aan om te zorgen dat iPhones zo lang mogelijk meegaan. Maar op het gebied van repareerbaarheid viel er nog wel wat te verbeteren. Ook op dit punt worden toch wel stappen vooruit gezet, waardoor de drempel om zelf je toestel te repareren, wordt verlaagd. De nieuwe functie Repair Assistant is een goed voorbeeld, plus allerlei interne wijzigingen in de iPhone 16, die ervoor zorgen dat het toestel gemakkelijker te repareren is. De nieuwe reparatiegids voor de batterij komt van pas voor mensen die zelf hun batterij willen vervangen bij de iPhone 16-modellen. Het bevat een stap-voor-stap uitleg met foto’s en instructies, om te zorgen dat je alle stappen correct uitvoert.

Zo ziet de iPhone 16 er van binnen uit

Ook als je zelf niet van plan bent om je iPhone te repareren is het leuk om te zien hoe het proces normaal gesproken verloopt. Je krijgt ook inzicht hoe de binnenkant van de nieuwe iPhones eruit ziet, zonder dat je het toestel zelf open hoeft te halen. Dit soort afbeeldingen zien we meestal alleen in teardowns van bijvoorbeeld iFixit. Zo is te zien dat de iPhone 16 Pro een metalen behuizing rondom de batterij heeft gekregen – iets dat al in de geruchten werd genoemd. Dit zorgt ervoor dat de warmte beter kan worden afgevoerd en het toestel niet teveel opzwelt bij hoge temperaturen.

De gids bevat ook een lijst met acht gereedschappen die je nodig hebt:

9-Volt batterij

9-Volt batterijklemmen (923-10726)

Accupers (923-02657)

Ethanoldoekjes of isopropylalcohol (IPA)-doekjes

Nylon sonde (zwart staafje) (922-5065) of zuignap

Veiligheidsbril met zijkapjes

Zand

Bakje voor zand

Gereedschappen met nummers zijn (op korte termijn) verkrijgbaar in de Self Repair-shop van Apple. Voordat je enthousiast aan de slag wilt gaan, is het goed om te weten dat de gereedschappen die Apple noemt vrij kostbaar zijn. Voor eenmalige reparaties heeft het daarom weinig zin om zelf bezig te gaan. Qua kosten kun je de reparatie net zo goed door Apple zelf of een erkende Apple-serviceprovider laten uitvoeren. Ben je van plan om van het repareren een (bij)baan te maken, dan kan het wel uit.

Vergeleken met eerdere iPhone-modellen zijn de iPhone 16 en iPhone 16 Plus eenvoudiger te repareren. Apple maakt gebruik van een nieuwe manier om de batterij los te maken, waarbij je aan een 9-Volt batterij voldoende hebt. Met behulp van batterijklemmen kun je zorgen dat er spanning op komt te staan, waarna de lijm loslaat. Dit geldt overigens alleen voor de iPhone 16 en iPhone 16 Plus. Voor de Pro-modellen gebruikt Apple net als voorheen zelfklevende lipjes, waaraan je voorzichtig moet trekken om de batterij los te halen.

Apple heeft nog meer aanpassingen gedaan om te zorgen dat de iPhone 16-modellen gemakkelijker te repareren zijn. Zo is het mogelijk om zelf de Face ID-camera te configureren, de LiDAR-camera te repareren en de TrueDepth-camera’s tussen verschillende iPhone 16-modellen uit te wisselen.