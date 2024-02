De geruchten dat Apple meer met AI (oftewel kunstmatige intelligentie) gaat doen, blijven aanhouden. Dat is ook niet zo gek, want Tim Cook heeft bij de laatste kwartaalcijfers zelf al verklapt dat we later dit jaar meer over AI-functies op je Apple-devices gaan horen. Hoe en in welke vorm is dus nog niet bekend, maar dat de kracht van de nieuwste iPhones daar een rol in gaat spelen, lijkt een logische ontwikkeling. Volgens de Economic Daily News, gaat met name de iPhone 16-serie hiervan profiteren dankzij een verbeterde Neural Engine.

‘Neural Engine in iPhone 16 krijgt AI-boost’

De Neural Engine is een deel van de chip dat verantwoordelijk is voor allerlei ingewikkelde lokale berekeningen, bijvoorbeeld voor het mogelijk maken van speciale fotofuncties. Het is een processor die ongeveer op dezelfde manier werkt als het menselijk brein en waarbij bepaalde intelligente processen kunnen worden nagebootst. Sinds de iPhone 8 en iPhone X is de iPhone voorzien van een Neural Engine, waarbij het de laatste jaren telkens verbeterd is. Sinds de iPhone 12-serie heeft de iPhone een 16-core Neural Engine. Hoewel het aantal cores de laatste jaren dus gelijk gebleven is, heeft Apple hem wel steeds sneller gemaakt.

De bron zegt nu dat de A18-chip in de iPhone 16-serie een Neural Engine bevat met “significant meer cores”. Hoeveel er exact in komen is niet bekend, maar het zou om een 24- of zelfs 32-core Neural Engine kunnen gaan. In de Mac Studio en Mac Pro vinden we momenteel een 32-core Neural Engine, dus wellicht is dat voor de iPhone nog een beetje overkill. Behalve een verbeterde Neural Engine in de A18-chip, verwacht de bron dat ook de M4-chip voor toekomstige Macs een verbeterde Neural Engine krijgt.

De afgelopen weken duiken er steeds meer AI-functies op die Apple intern aan het ontwikkelen is. Deze week schreven we nog over een AI-model van Apple genaamd Keyframer, waarmee je stilstaande afbeeldingen kan laten animeren met een simpele tekstopdracht. En vorige week publiceerden Apple-onderzoekers nog een AI-model met de naam MGIE, waarmee je foto’s kan bewerken met tekstcommando’s. De Neural Engine zal hierbij een grote rol spelen.

Recente ontwikkelingen op dit gebied zagen we bijvoorbeeld bij de Apple Watch. Sinds de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 zit er voor het eerst een 4-core Neural Engine in, waardoor de Tik dubbel-functie mogelijk is. Voor meer achtergrondinfo lees je onze uitlegpagina over de Neural Engine.