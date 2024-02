Apple’s nieuwste AI-toepassing: foto’s bewerken met tekst

2024 moet het jaar worden waarin Apple’s grootse AI-plannen zichtbaar moeten zijn. Er zijn al geruchten geweest dat AI in iOS 18 een grote rol gaat spelen, onder andere bij Siri. Maar ook voor fotobewerking zou dit volgens geruchten een belangrijke toepassing worden. Vandaag heeft Apple een nieuw open-source AI-model vrijgegeven genaamd MGIE. MGIE staat voor MLLM-Guided Image Editing en stelt gebruikers in staat om met tekst een foto te bewerken. En je hoeft daarbij geen hele nauwkeurige instructies te geven, want het model interpreteert natuurlijk taalgebruik.

Apple’s AI-model voor fotobewerking

Het model is vrijgegeven door onderzoekers bij Apple. MLLM staat voor multimodal large language models en dat betekent dat grote taalmodellen gebruikt worden om opdrachten te begrijpen in de context van de vraag. In het geval van MGIE betekent dit dat je met een simpele zin een afbeelding kan bewerken, zonder dat je daarbij zelf aan de knoppen hoeft te draaien of hele technische omschrijvingen hoeft te geven. Als voorbeeld wordt gegeven dat je met een eenvoudige opdracht als “zorg ervoor dat deze pizza er gezonder uit ziet” een foto van een pizza kan laten bewerken door er meer groente op te zetten. Het model begrijpt dat het woordje “gezonder” betekent dat er meer groente aan te pas moet komen.

Maar MGIE kan meer dan alleen voorwerpen toevoegen aan een foto. Ook meer doorsnee bewerkingen zijn via tekst mogelijk, zoals het bijsnijden, draaien of vergroten of verkleinen van een afbeelding. Het aanpassen van de achtergrond of het verbeteren van de belichting is ook mogelijk. Specifieke objecten in de foto aanpassen met een tekstopdracht kan ook, bijvoorbeeld door alleen de kleur van het object aan te passen. De achtergrond blijft daarbij onaangetast.

MGIE is als open-source project door Apple vrijgegeven op GitHub. Er is ook een online demo waarmee je het zelf kan proberen met je eigen afbeeldingen. Het is nog niet bekend of en wanneer Apple dit gaat integreren in de iPhone, maar het ligt wel in de lijn der verwachting. Apple heeft onlangs tijdens de kwartaalcijfers al laten doorschemeren dat er dit jaar veel gaat gebeuren op het gebied van AI.