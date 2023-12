Apple zou plannen hebben om de microfoon in de iPhone 16 aanzienlijk te verbeteren. Dit is nodig om vernieuwde Siri-functies met AI mogelijk te maken.

Analist Ming-Chi Kuo schrijft dit in een blogbericht op Medium. Hij denkt dat Apple met verbeterde hard- en software wil zorgen dat de toestellen beter geschikt zijn voor AI-gegenereerde content. Apple zou van plan zijn om generatieve AI en grote-taalmodellen willen toevoegen aan Siri en om dit mogelijk te maken moeten de microfoons beter in staat zijn om spraakinvoer te herkennen.

Microfoon met minder ruis

Het zou specifiek gaan om een betere signaal-ruisverhouding (SNR). Oftewel: de microfoon is in staat om beter te filteren tussen de spraakopdracht (het signaal) en de achtergrond geluiden (de ruis). Ook zou de microfoon waterbestendiger zijn. Fabrikanten Goertek en AAC gaan de nieuwe microfoons leveren en zullen volgens Kuo behoorlijk profiteren van deze opdracht.

Eerder waren er al geruchten dat iOS 18 meer AI-functies gaat krijgen. zodat Siri complexere opdrachten aan kan. Dit valt samen met het huidige gerucht over de iPhone 16. Maar als het afhankelijk is van nieuwe hardware, zou dit ook kunnen betekenen dat de nieuwe Siri-functies alleen beschikbaar komen op de iPhone 16-modellen en niet op eerdere toestellen.

Bekijk ook 'iOS 18 krijgt AI-functies voor Siri, Apple Music en meer' Apple zou intern aan een nieuwe AI-tool werken. Het kan een concurrent worden van OpenAI's ChatGPT, zegt Mark Gurman van Bloomberg. Maar Apple heeft nog geen plannen om een tool uit te brengen die je kan helpen bij het schrijven van een overtuigende sollicitatiebrief.

Volgens Kuo heeft Apple het Siri-team in het derde kwartaal van 2023 opnieuw ingedeeld om te zorgen dat er meer aandacht is voor Artificial Intelligence-Generated Content (AIGC) en large-language models (LLMs). Apple zou bezig zijn om rond de $1 miljard per jaar te investeren aan verbeteringen van Siri. Alle geruchten wijzen erop dat we daar in 2024 meer van gaan zien.

Wat we in 2024 nog meer kunnen verwachten, lees je in onze vooruitblik van Apple in 2024. Daarin worden AI-ontwikkelingen genoemd als één van de dingen om naar uit te kijken.