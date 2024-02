Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden, maar wat als je een afbeelding tot leven kan laten komen? Apple-onderzoekers hebben met behulp van AI een model gemaakt waarmee je animaties kan toevoegen aan een stilstaande afbeelding, zonder dat je zelf iets hoeft te ontwerpen of te animeren. Het enige wat je nodig hebt is het AI-model, de afbeelding, kennis van CSS-code en je eigen creativiteit.

Keyframer: afbeeldingen animeren met AI

Het Keyframer-model werd ontdekt door Venturebeat. Apple-onderzoekers hebben gebruikgemaakt van een large language model (LLM) op basis van GPT-4. Via het Keyframer-model is het dan alleen nodig om een afbeelding in SVG-formaat te uploaden en een tekstcommando te geven die de gewenste animatie omschrijft. Je kan bijvoorbeeld vragen om de wolken in de lucht te laten bewegen. Het model geeft hiervoor de nodige CSS-code, die gebruikt kan worden om de afbeelding aan te passen. Volgens een van de onderzoekers is het dankzij deze methode een stuk sneller om het gewenste resultaat te krijgen. “Ik denk dat dit veel sneller was dan veel dingen die ik voorheen deed. Een taak zoals dit zou normaal gesproken uren kosten”, zo zegt een van de onderzoekers.

Behalve dit soort beschrijvende opdrachten, zijn er ook andere soorten opdrachten mogelijk voor het bewerken van de afbeelding. Het Keyframer-model toont daarom ook wel overeenkomsten met het onlangs vrijgegeven MGIE AI-model van Apple, waarmee het mogelijk is om foto’s te bewerken op basis van tekstopdrachten.

Bekijk ook Apple's nieuwste AI-toepassing: foto's bewerken met tekst Apple heeft een nieuw AI-model vrijgegeven, waarmee je met behulp van tekst foto's kan bewerken. Hierdoor heb je geen kennis nodig van fotobewerking om toch het gewenste resultaat te krijgen.

Keyframer belooft dat de kunst van het animeren nu in handen komt van een veel bredere doelgroep. Waar je nu nog veel kennis moet hebben van animaties en het veel tijd kost, is het dankzij Keyframer een stuk makkelijker en toegankelijker, zo zeggen de onderzoekers. Het is echter nog afwachten hoe en of Apple het Keyframer-model in de praktijk gaat inzetten. In iOS 18 zou AI een grote rol spelen, naar verwachting vooral voor Siri en voor fototoepassingen. Wat dat betreft past Keyframer en het eerder genoemde MGIE-model mooi in dat straatje.