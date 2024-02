Bij DuckDuckGo zijn je browserdata veilig

Volgens de makers van DuckDuckGo zijn ze de enige die een synchronisatiefunctie hebben, die de privacy van gebruikers niet in gevaar brengt. Een blik op andere populaire Mac-browsers maakt goed duidelijk waarom de nieuwe functie van DuckDuckGo zo bijzonder is. Andere browsers vereisen namelijk een account om te synchroniseren. In Safari moet je zijn aangemeld met je Apple ID voordat je je bladwijzers en meer kunt synchroniseren met andere apparaten via iCloud. En bij Chrome moet je zijn aangemeld bij je Google-account om te kunnen synchroniseren. Daarmee geef je Google impliciet toestemming om meer persoonlijke gegevens van je te verzamelen, dan het normaal al zou doen.

Met DuckDuckGo kun je alle bladwijzers, wachtwoorden en favorieten synchroniseren. De browser maakt daarbij gebruik van end-to-end encryptie zodat niemand (ook het bedrijf zelf niet) toegang heeft tot je browsergegevens. Normaal gesproken hebben webbrowsers een account nodig om te weten wie jij bent en om te zorgen dat jouw instellingen, browsegeschiedenis, wachtwoorden, favorieten en meer terug te halen zijn, ook op andere apparaten. Bij DuckDuckGo hoeft dat niet: er wordt een unieke sleutel gegenereerd om je gegevens te ontsleutelen. Die sleutel wordt alleen lokaal op je apparaat opgeslagen, niet op servers.

Zo schakel je de DuckDuckGo-synchronisatie in

Op de iPhone of iPad kun je de apparaten koppelen met een QR-code. Op de desktop moet je handmatig een alfanumerieke code invoeren.

Het inschakelen van de nieuwe browsersynchronisatie werkt als volgt:

Open de instellingen in de DuckDuckGo-browser door op het tandwiel te tikken. Kies Synchronisatie en back-up. Tik op de blauwe knop ‘Synchroniseren met een ander apparaat’. Geef toestemming om Face ID te gebruiken. Geef toestemming om de camera te gebruiken (dit is niet verplicht, zie stap 8). Voer dezelfde stappen uit op een ander apparaat (bijvoorbeeld een Mac). Scan de QR-code dat op het andere apparaat verschijnt. Lukt het niet om de QR-code te scannen of wil je geen toegang geven tot de camera, dan kun je ook een tekstcode delen.

De synchronisatie geldt voor wachtwoorden, bladwijzers, favorieten en e-mailinstellingen. Gebruik je DuckDuckGo op slechts één apparaat (bijvoorbeeld een Mac) en wil je een back-up maken van je opgeslagen wachtwoorden en bladwijzers, dan kan dat ook. Daarvoor kies je op het scherm Synchronisatie en back-up voor de optie ‘Dit apparaat synchroniseren en back-up maken’. Hiermee wordt een versleutelde backup van je bladwijzers en wachtwoorden op een beveiligde server van DuckDuckGo gemaakt. Je kunt dit later synchroniseren met je andere apparaten. Ook nu wordt de encryptiesleutel alleen op jouw lokale apparaat opgeslagen. DuckDuckGo heeft geen toegang.

Voor het herstellen van gesynchroniseerde gegevens is de herstelcode nodig, die is gemaakt toen je de synchronisatie voor het eerst instelde. Deze kun je als PDF opslaan in een wachtwoordenapp of uitprinten en op een veilige plek opbergen. Wie meer wil weten kan terecht in deze blogposting.

DuckDuckGo is vooral bekend als browser, maar ze maken veel meer om je veiliger te laten werken op internet. Je kunt de DuckDuckGo-browser als standaard instellen, de privacyvriendelijke zoekmachine gebruiken en met een browserextensie zorgen dat trackers worden geblokkeerd. Ook kan DuckDuckGo je beschermen tegen tracking in e-mail en apps.