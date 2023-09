Downloaden maar: de prachtige wallpapers van de iPhone 15-serie

Toe aan een mooie nieuwe wallpaper? Stel dan één van de prachtige achtergronden van de nieuwe iPhone 15 in. De iPhone 15 wallpapers zijn standaard voorgeïnstalleerd op de nieuwe toestellen, maar jij kunt ze nu al downloaden en op je iPhone gebruiken.

Wallpapers van de iPhone 15 (Pro)

Dinsdag 12 september kondigde Apple de nieuwe iPhone 15-serie aan. Naast alle nieuwe functies en veranderingen in het ontwerp, is het ook altijd weer een verassing wat voor nieuwe achtergronden Apple heeft bedacht. Ook dit jaar is elk nieuw toestel voorzien van een mooie wallpaper in bijpassende kleuren.



Wallpapers van iPhone 15

In iOS vind je een ruime collectie aan standaard voorgeïnstalleerde wallpapers . De nieuwe iPhone 15 achtergronden zullen beschikbaar komen op de nieuwe toestellen. Wil jij alvast één van deze achtergronden instellen op jouw huidige iPhone ? Hieronder vind je de nieuwe wallpapers. Zoals ieder jaar is het ontwerp van de wallpapers weer erg uniek!

Voor de kleurrijke iPhone 15 heeft Apple gekozen voor de kleuren blauw, roze, geel, groen en zwart en dat zie je ook terug in de wallpapers. Het zijn afbeeldingen met drie bolvormige objecten, allemaal voorzien van één kleur in verschillende tinten.

Wallpapers iPhone 15 downloaden:

Wallpapers van iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro heeft een frame van titanium, een nog niet eerder gebruikt materiaal voor iPhone. Er is gekozen voor een achtergrond in de kleuren naturel titanium, blauw, zilver en zwart. Deze wallpapers zijn voorzien van een patroon in de vorm van een S met een textuur van titanium.

Wallpapers iPhone 15 Pro downloaden:

Klik op de links en hou de afbeelding ingedrukt om hem toe te voegen aan je fotobibliotheek, waarna je hem eenvoudig kan instellen als wallpaper. Wil je meer weten hoe je een wallpaper moet instellen op je iPhone of iPad, lees dan onze tip.