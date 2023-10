In een patent beschrijft Apple de werking van de tetraprisma camera van de iPhone 15 Pro Max. Zo krijgen we meer inzicht hoe het functioneert.

Apple heeft van het Amerikaanse patentbureau op 19 september een patent gekregen op de nieuwe tetraprisma-technologie van de iPhone 15 Pro Max. Zoals de term ’tetra’ al aangeeft gaat het hier om een viervoudig prisma. Dit reflecteert het binnentredende licht meermaals binnen het camerasysteem, zodat er 5x ingezoomd kan worden. Het wordt gebruikt in het optische systeem van de camera en een schematische tekening in het patent maakt duidelijker hoe dit functioneert.

Geen periscoop, maar tetraprisma

Voorafgaand aan de introductie van de iPhone 15 Pro Max ging iedereen er vanuit, dat Apple had gekozen voor een periscopische lens. Deze maakt een hoek van 90 graden. Op die manier is het mogelijk om een langer lenzensysteem te realiseren, zonder dat een toestel veel dikker wordt. Apple blijkt echter voor een heel andere oplossing te hebben gekozen, in de vorm van een optisch systeem met meerdere lenzen en een beeldsensor, in combinatie met een zogenaamde ‘Tetraprism’. Het patent legt uit dat zo’n tetraprisma uit ten minste vier oppervlakken bestaat, waarbij sommige parallel aan elkaar zijn. Bovendien kunnen bepaalde oppervlakken van het prisma een reflecterende coating hebben. Apple noemt toepassing in apparaten met weinig ruimte, zoals een smartphone, tablet, wearable device en dergelijke.

Het viervoudige prisma reflecteert het licht op vier oppervlakken. Er zijn echter nog meer variaties mogelijk, bijvoorbeeld waarbij de eerste prisma in de richting van meerdere lenzen wijst, terwijl de derde in de richting van de beeldsensor is gericht. Ook kunnen de hoeken waaronder de verschillende prisma’s reflecteren heel verschillend zijn.

Hoe dan ook, het gaat erom dat de lichtbundels na meerdere weerkaatsingen uiteindelijk bij de beeldsensor uitkomen en daar een mooie foto op leveren. Bij de 6,7-inch iPhone 15 Pro Max betekent het dat je nu 5x optische zoom tot je beschikking hebt. Dit betekent echter wel dat de 3x optische zoom is vervallen bij dit toestel en alleen nog beschikbaar is op de 6,1-inch iPhone 15 Pro. Op beide Pro-modellen heb je nu nog meer handige camerafuncties, zoals de mogelijkheid om meerdere brandpuntsafstanden te gebruiken, zodat je 1.2x, 1.5x en 2x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

De verwachting is dat de tetraprisma camera met 5x optische zoom volgend jaar ook op de iPhone 16 Pro-modellen te vinden is, zodat je niet meer bent aangewezen op de allergrootste en duurste iPhone van dit moment. Bekijk het patent via deze link.