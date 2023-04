De iPhone 15 Pro krijgt aan de buitenkant volgens de recente geruchten heel wat veranderingen. Niet alleen maakt de roestvrij stalen frame plaats voor titanium, want ook de knoppen zouden iets anders worden. Of toch weer niet? Daar is nog veel discussie over tussen geruchtenlekkers onderling. Apple zou plannen hebben om de volumeknoppen aan te passen naar zogenaamde solid-state knoppen, waarbij het klikgevoel gesimuleerd wordt door de trilmotor. Daarbij zou de zijschakelaar waarmee je je iPhone op stil zetten, bij de iPhone 15 Pro vervangen worden door een actieknop. Het lijkt erop dat de plannen voor de actieknop in ieder geval nog door gaan en volgens een geruchtenlekker krijgt deze nieuwe knop allerlei extra camerafuncties.



‘Foto’s maken met de nieuwe actieknop iPhone 15 Pro’

Momenteel kun je de volumeknoppen al gebruiken voor het maken van een foto. Een fysieke knop is vaak veel makkelijker dan een tik op het scherm, helemaal als je niet naar het scherm kan kijken. Maar op de iPhone 15 Pro neemt de actieknop mogelijk die rol over, zo schrijft geruchtenlekker @analyst941 op Twitter. Volgens zijn informatie krijgt de actieknop in de iPhone 15 Pro drie camerafuncties. Allereerst kun je hem stevig indrukken voor het maken van een foto. Druk je hem stevig in en hou je hem ingedrukt, dan begint het maken van een video. Interessanter is echter de derde optie: het kunnen instellen van de autofocus. Door zacht op de actieknop te drukken, zou je de autofocus van de camera kunnen gebruiken.

Hij voegt eraan toe dat de actieknop dus de mate van indrukken kan registreren, vergelijkbaar met hoe dat met 3D Touch was. Daarbij kun je andere dingen doen bij een lichte tik op het scherm dan bij het stevig indrukken. Dat zou dus ook het geval zijn met deze actieknop. In hoeverre je de camerafuncties van de actieknop zou kunnen wijzigen, is niet duidelijk.

De extra camerafuncties van de actieknop klinken als een welkome toevoeging. Maar het zijn nog altijd geruchten, dus het is nog lang niet zeker of dit er ook echt van gaat komen. De bron wist eerder wel al vroegtijdig informatie te lekken over de iPhone 14 Pro, maar of zijn informatie over de iPhone 15 Pro accuraat is valt nog te betwijfelen. Deze bron is namelijk nog de enige die beweert dat de iPhone 15 Pro wel nieuwe knoppen krijgt, terwijl meer gerenommeerde bronnen als Apple-analist Ming-Chi Kuo beweren dat deze plannen geschrapt zijn.

‘Nieuwe manier van resetten dankzij actieknop’

De actieknop zou bij de nieuwe modellen ook gebruikt worden om de iPhone te resetten of uit te zetten. In plaats van een combinatie van de zijknop en volumeknop, gebruik je nu dus de zijknop en de actieknop, zo zegt de bron.

Het lijkt logisch om meer secundaire functies van de volumeknoppen te verplaatsen als er inderdaad een extra actieknop bij komt, zodat de volumeknoppen alleen nog maar gebruikt kunnen worden voor het regelen van het geluid. De vraag is wel hoe je de iPhone weer eenvoudig op stil zou kunnen zetten, aangezien de traditionele schakelaar lijkt te verdwijnen. Op de iPad is deze schakelaar al jarenlang verdwenen en is daar vervangen door een softwarematige oplossing. Daar zou Apple hier bij de iPhone 15 Pro ook voor kunnen kiezen.