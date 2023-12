Afgelopen jaar kregen we met de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max al een nieuwe knop, namelijk de actieknop. Komend jaar gaan we deze knop ook zien op de gewone iPhone 16-modellen. Maar er gaan al een tijdje geruchten over een nieuwe extra knop, op alle iPhone 16-modellen. Dit wordt in het geruchtencircuit ook wel de Capture Button genoemd, maar het was nog niet helemaal duidelijk waar deze voor gebruikt gaat worden. Nu geeft Mark Gurman iets meer toelichting in zijn wekelijkse nieuwsbrief.

‘Capture Button iPhone 16: makkelijker filmen’

De knop zou gebruikt worden om mee te kunnen filmen. De doorgaans goed ingelichte bron zegt dat “er een speciale knop voor het maken van video komt”. Het is nu al mogelijk om de actieknop zo in te stellen dat je daar snel de camera mee kan openen, maar met de speciale nieuwe knop zou je ook meteen kunnen starten met filmen. De afgelopen jaren heeft de iPhone een steeds grotere focus gekregen op filmen in hoge kwaliteit. Denk aan ondersteuning van Dolby Vision, HDR en technieken als ProRes. Een speciale knop zodat je dit nog makkelijker kan gebruiken, klinkt dan ook helemaal niet onlogisch.

De knop dook eerder al op in renders van iPhone 16-prototypes. Volgens eerdere bronnen zou het gaan om een niet-mechanische knop, vergelijkbaar met de thuisknop op de iPhone SE. De knop zou druk kunnen herkennen, mogelijk om verschillende soorten filmstanden te gebruiken. Dat is op dit moment echter slechts speculatie. Er gingen een jaar geleden ook al meerdere geruchten over de knoppen van de iPhone 15-serie, die voor het grootste deel niet bleken te kloppen.

De iPhone 16-serie wordt verwacht in september 2024. De nieuwe ‘Capture Button’ zou dus op alle modellen komen, in tegenstelling tot de actieknop van de iPhone 15 Pro. De nieuwe knop bevindt zich vermoedelijk rechtsonder, aan dezelfde kant als de reeds bekende zijknop. Als je de iPhone dan dus een kwart slag naar links draait en horizontaal houdt, bevindt de knop zicht aan de rechter bovenkant.