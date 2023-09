Apple is van plan om heel wat accessoires te vernieuwen door een usb-c-poort toe te voegen. De overstap van Lightning-naar usb-c raakt daardoor in een stroomversnelling.

Snelle overstap naar usb-c-accessoires

Na de overstap van Lightning op de iPhone 15-modellen is Apple van plan om ook allerlei accessoires aan te pakken. Dat zegt Mark Gurman van Bloomberg in een podcast. Apple wil in 2024 op alle accessoires de overstap hebben gemaakt naar usb-c, ook de Mac-accessoires zoals muizen en toetsenborden. De overstap zal relatief snel gaan. Ook in 2012 liet Apple er geen gras over groeien en bracht in rap tempo accessoires met Lightning-poort uit. Nu de overgang naar usb-c staat gepland wil Apple er niet te lang mee wachten. Mogelijk krijgen we tijdens het Wonderlust-event al een paar te zien.



Gurman verwacht een nieuwe MagSafe Duo met usb-c, maar ook een vernieuwde MagSafe Battery Pack . En hij denkt dat Apple de stopgezette Apple Watch Magnetic Charging Dock gaat terugbrengen, nu met usb-c-poort. Hoewel Apple een grote hoeveelheid kabels en accessoires moet vervangen, verwacht hij geen obstakels of verrassingen. We zullen ook geen compleet nieuwe accessoires te zien krijgen. Apple zou alleen werken aan een vernieuwde MagSafe Battery Pack , die stapelbaar is. Het gaat heir om een nieuw concept, waarbij je meerdere batterijen op elkaar kunt koppelen om meerdere apparaten tegelijk op te laden. Ook deze zal voorzien zijn van een usb-c-poort.

Over het algemeen gaat het om kleine aanpassingen. Zo zullen de verwachte AirPods Pro met usb-c-poort niet worden aangekondigd als “derde generatie” maar simpelweg als een aangepaste versie van de tweede generatie. Begin 2025 kunnen we pas een compleet vernieuwde versie van de AirPods Pro verwachten, met belangrijke nieuwe features. Eerder was in het nieuws dat de gewone AirPods en de AirPods Max in 2024 usb-c krijgen.

Voor mensen die het nog prima vinden om een tijdje Lightning te gebruiken (en waarom ook niet?) schept dat kansen. Er zullen de komende tijd heel wat Lightning-accessoires in de uitverkoop gaan, omdat winkeliers er vanaf willen.

Ook overstap naar Qi2

Apple heeft te maken met nog een andere ontwikkeling rondom opladen: de introductie van Qi2. Vanaf komend najaar liggen de eerste Qi2-laders in de winkel, die compatibel zijn met MagSafe. Het zou dan op niet-gekeurde opladers ook mogelijk moeten zijn om sneller op te laden van 7,5 Watt. Meer details daarover verwachten we na het Wonderlust-event in de kleine lettertjes aan te treffen.