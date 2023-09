iPhone 15 aansluiten op extern scherm

Voorheen had je voor het aansluiten van een extern scherm op de iPhone een Lightning-naar-HDMI-adapter nodig. De weergave was bovendien beperkt tot 1080p video. Ook kon je gebruik maken van AirPlay naar een compatibel apparaat, zoals een aangesloten Mac of Apple TV. Nu er usb-c in de iPhone 15-serie zit worden de mogelijkheden sterk uitgebreid. Apple vermeldt in de technische specificaties: “Ondersteuning van synchrone weergave en video-uitvoer: tot 4K HDR met native DisplayPort-uitvoer via USB‑C”. Je kunt ook nog steeds gebruik maken van een los verkrijgbare USB‑C-naar-digitale-AV-adapter, maar dit hoeft niet.



Dit houdt in dat de iPhone 15 ondersteuning biedt voor DisplayPort Alt-mode. Dit houdt in dat je via usb-c het apparaat rechtstreeks kunt aansluiten op een (4K) beeldscherm of projector. Als beide apparaten DisplayPort ondersteunen is het simpel: sluit de usb-kabel aan en je bent klaar. Biedt één van beide apparaten geen ondersteuning voor DisplayPort, dan heb je een adapter nodig, die het signaal om naar usb-c.

Alt-mode houdt in dat je een usb-verbinding kunt gebruiken voor meerdere taken. Dankzij Alt-mode kun je de usb-aansluiting, naast opladen en dataoverdracht, ook gebruiken voor hdmi-, audio- en DisplayPort-signalen. Voorheen had je voor al deze taken een verschillende aansluiting, maar dankzij usb-c kan alles via dezelfde connector. Op de iPad Pro werkt het al langer door een usb-c-naar-usb-c-kabel te gebruiken voor aansluiting op een extern beeldscherm.

iPhone 15 aansluiten op usb-c display

Een nieuw supportdocument van Apple vertelt meer over het gebruik van de iPhone 15 in combinatie met externe beeldschermen. Er is nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar op de Apple-website, dus we vermelden hieronder de Engelse tekst. Apple schrijft onder het kopje ‘Connect to displays and monitors’:

USB-C displays

iPhone uses the DisplayPort protocol to support connections to USB-C displays at up to 4K resolution and 60Hz. To connect your iPhone to high-resolution displays, use a USB-C cable that supports USB 3.1 or higher, such as the cable included with the display or the Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro Cable (1 m), sold separately. iPhone also supports high-dynamic-range USB-C displays.

iPhone 15 aansluiten op hdmi display

Het aansluiten van externe hdmi-schermen en televisies kan ook:

HDMI displays and TVs

You can connect your iPhone to an HDMI display or TV with a USB-C to HDMI adapter or cable. Adapters and cables that support HDMI 2.0 can output video from your iPhone at 4K resolution and 60Hz.

Voor het aansluiten van je iPhone op een iPad, Mac of andere computer heb je geen speciale kabel nodig. Je kunt hiervoor elke usb-c-kabel gebruiken die aan de usb-c-standaard voldoet, dus ook de kabel die wordt meegeleverd bij je iPhone. Met de Pro-modellen kun je data overzetten met een snelheid van USB 3.2 Gen 2 (tot 10Gbit per seconde), maar dan moet je wel een optionele usb 3-kabel aanschaffen.

… en laat Apple die nou net in het assortiment hebben! Je kunt hiervoor gebruik maken van de nieuwe 1 meter lange Thunderbolt 4 Pro-kabel van €79.

Daarnaast zul je voor sommige toepassingen de usb‑c-naar-digitale-AV-multipoort-adapter nodig hebben. Deze kost eveneens €79 bij de Apple Store en komt van pas als je je iPhone wil aansluiten op een hdmi-scherm. Er zitten drie aansluitingen op: hdmi, usb-a en usb-c. Deze adapter is sinds 2019 verkrijgbaar, ook bij diverse andere winkels:

De usb-c-poort van de iPhone 15 biedt nog meer functies, zoals de mogelijkheid om andere accessoires zoals de Apple Watch en AirPods met je iPhone opladen.