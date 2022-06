CarPlay krijgt er in iOS 16 weer een paar handige verbeteringen bij, al zijn er minder nieuwe opties dan voorgaande jaren. In dit artikel zetten we alle verbeteringen van CarPlay in iOS 16 voor je op een rij.

CarPlay in iOS 16

Apple besteedde tijdens de WWDC 2022 uitgebreid aandacht aan CarPlay, al ging het helaas niet over verbeteringen die je snel kan verwachten. Een groot deel van de presentatie ging over de volgende generatie CarPlay, dat beschikbaar komt in bepaalde automerken en nog minimaal ruim een jaar op zich laat wachten. Hoewel de toekomst van CarPlay er zeer rooskleurig uit ziet, vraag je je misschien af wat jij binnenkort in je huidige CarPlay-auto kan gebruiken. Apple heeft een aantal kleine maar handige verbeteringen voor CarPlay in iOS 16 in petto.

#1 Tussenstops toevoegen vanaf je CarPlay-scherm

Als je onderweg bent en via CarPlay navigeert met Apple Kaarten, kun je vanaf iOS 16 eindelijk een tussenstop toevoegen. Voorheen kon je alleen een interessante locatie zoals een tankstation toevoegen, maar nu kun je ook gewoon handmatig een adres als tussenstop instellen. Je huidige route wordt daarbij niet onderbroken. Het is zelfs mogelijk om meerdere tussenstops toe te voegen en deze ook weer te verwijderen. Handig als je onderweg iemand moet ophalen. In onze tip lees je hoe het toevoegen van tussenstops in Apple Kaarten werkt, ook op de iPhone.

#2 Siri verstuurt je berichten meteen

De enige manier om via CarPlay berichten te versturen, is via Siri. En voor de assistent is een handige nieuwe functie beschikbaar in iOS 16. Met de instelling Stuur automatisch berichten op de iPhone kun je aangeven dat Siri een bericht na het dicteren meteen verstuurt, zonder dat je daarvoor nog een bevestiging hoeft te geven. Je kunt deze functie apart inschakelen voor zowel CarPlay als voor het gebruik van Siri via een koptelefoon. Een risico is daarbij wel dat je een bericht verstuurt dat niet helemaal goed door Siri begrepen is. De ontvanger ziet wel altijd dat je het bericht via Siri verstuurd hebt.

#3 Nieuwe categorie apps

CarPlay krijgt vanaf iOS 16 ondersteuning voor een nieuwe categorie apps. Het gaat om apps voor tanken en die handig zijn voor onderweg, bijvoorbeeld voor pechhulp, file-informatie en meer. Een bekend voorbeeld is de ANWB Onderweg-app, die diverse functies biedt die je onderweg zou kunnen gebruiken hebt. Dergelijke functies kunnen erg handig zijn in CarPlay, dus het is fijn dat Apple dit soort apps in iOS 16 ook toegang geeft.

#4 Nieuwe achtergrond gebaseerd op iOS 16

Tot slot vinden we in CarPlay ook een nieuwe achtergrond. Hoewel deze nu in de beta nog niet zichtbaar is, heeft Apple wel al laten zien hoe de iOS 16-achtergrond er in CarPlay uit gaat zien. Het is nog niet helemaal duidelijk of Apple nog meer nieuwe achtergronden toe gaat voegen, maar er is in ieder geval een nieuwe in aantocht.

Wil je meer weten over de volgende generatie van CarPlay, lees dan ons aparte artikel waarin we je de aankomende mogelijkheden en nog veel meer laten zien.