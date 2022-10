De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn twee nieuwe toestellen uit de iPhone 14-reeks en hebben heel veel overeenkomsten. De verschillen zijn dan ook klein en je vraagt je misschien af wat er aan de iPhone 14 Plus anders is dan alleen het schermformaat. In dit artikel lees je het.

De nieuwe iPhone 14 Plus heeft de plaats ingenomen van de mini-uitvoering. De afgelopen twee jaar bracht Apple naast de standaard-iPhone nog een kleinere variant uit, maar dit jaar heeft Apple voor een andere aanpak gekozen. De iPhone 14 Plus is de grotere variant van de iPhone 14 en het schermformaat is dan ook de grootste reden waarom je voor het Plus-model zou kiezen. Maar toen Apple jaren geleden nog Plus-modellen uitbracht, waren er nog meer verschillen. Is dat bij de iPhone 14 vs iPhone 14 Plus ook zo? Dat laten we je hier zien.

Verschillen iPhone 14 vs iPhone 14 Plus

Zoals de naam al zegt is de iPhone 14 Plus de grotere versie van de gewone iPhone 14. Maar er zijn nog een paar andere verschillen die van belang kunnen zijn bij het kiezen tussen de iPhone 14 en iPhone 14 Plus.

#1 Schermformaat en resolutie

Zoals de naam al zegt, heeft de iPhone 14 Plus een groter scherm. De iPhone 14 Plus heeft een 6,7-inch display en dat is even groot als de iPhone 14 Pro Max. De gewone iPhone 14 heeft een 6,1-inch display en dat is weer even groot als het scherm van de iPhone 14 Pro. De iPhone 14 Plus is er dan ook vooral voor iedereen die wel een groot scherm wil, maar niet de duurdere pro-functies van de iPhone 14 Pro Max. Een ander klein verschil zien we in de resolutie: de iPhone 14 Plus heeft een iets lagere pixeldichtheid, al zul je dat in de praktijk niet zo snel zien.

Het grotere schermformaat van de iPhone 14 Plus heeft vooral als voordeel dat je meer op het scherm ziet en je knoppen groter kunt maken. Op een webpagina in Safari zie je meer tekst zonder dat je hoeft te scrollen. En als je moeite hebt met het bedienen of lezen, dan kun je knoppen en tekst groter maken. Het grotere formaat zal daarom ook mensen aanspreken met minder goede ogen.

Verschillen scherm iPhone 14 en iPhone 14 Plus (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPhone 14 iPhone 14 Plus Schermformaat 6,1-inch 6,7-inch Type Super Retina XDR OLED-display Super Retina XDR OLED-display Notch √ √ ProMotion – – Always-on – – HDR √ √ Resolutie 2532 x 1170 2778 x 1284 Pixels per inch 460 458 Maximale helderheid 1200 nits (HDR) 1200 nits (HDR)

#2 Afmetingen en gewicht: de iPhone 14 Plus is een flink stuk groter

Een groter scherm betekent automatisch ook een groter toestel. De iPhone 14 Plus is qua formaat nagenoeg even groot als de iPhone 14 Pro Max, maar dus wel een stuk groter dan de gewone iPhone 14. Het verschil in hoogte is 14 millimeter en in de breedte is dit een kleine 7 millimeter. Beide toestellen zijn wel even dik. Door dit grotere formaat is de iPhone 14 Plus wat moeilijker vast te houden en met één hand te bedienen. Je komt daardoor minder makkelijk bij een knop bovenaan het scherm, zonder dat je de iPhone anders hoeft vast te pakken of om een tweede hand te gebruiken. Als je nog nooit eerder zo’n groot model gehad hebt, kan dat in het begin best even wennen zijn.

Ook qua gewicht ga je het verschil merken. De iPhone 14 Plus is ruim 30 gram zwaarder dan de iPhone 14. Maar dankzij het materiaal van aluminium, is hij nog niet zo zwaar als een iPhone 14 Pro van roestvrij staal.

Verschillen afmetingen iPhone 14 en iPhone 14 Plus (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPhone 14 iPhone 14 Plus Afmetingen 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 160,8 x 78,1 x 7,8 mm Gewicht 172 gram 203 gram

#3 Batterij: iPhone 14 Plus heeft de beste accuduur ooit (volgens Apple)

Bij de batterijduur tussen de iPhone 14 vs iPhone 14 Plus, zien we dat er grote verschillen zijn. Volgens Apple heeft de iPhone 14 Plus de langste batterijduur ooit van alle iPhones. Dat is gedeeltelijk waar, als we naar de cijfers kijken. Qua audio afspelen (100 uur) verslaat de iPhone 14 Plus alle andere modellen (95 uur in de iPhone 14 Pro Max en 80 uur in de iPhone 14). Maar als we naar andere metingen kijken, dan zien we een iets ander beeld. De iPhone 14 Plus kan tot 26 uur video afspelen en tot 20 uur video streamen. Bij de iPhone 14 Pro Max is dat respectievelijk 29 uur en 25 uur. En bij de iPhone 14 kom je niet verder dan respectievelijk 20 uur en 16 uur.

Al met al gaat de batterij van de iPhone 14 Plus lekker lang mee en dat zal dan ook zeker één van de redenen zijn waarom je voor dit model moet kiezen. Maar als je echt de beste accuduur wil, dan is de iPhone 14 Pro Max misschien toch een betere keuze. Hou er wel rekening mee dat de grotere batterij in de iPhone 14 Plus ook langer de tijd heeft om op te laden.

Verschillen batterijduur iPhone 14 en iPhone 14 Plus (bekijk de tabel in een nieuw venster) iPhone 14 iPhone 14 Plus Video afspelen Tot 20 uur Tot 26 uur Video streamen Tot 16 uur Tot 20 uur Audio afspelen Tot 80 uur Tot 100 uur Snelladen Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen Binnen 35 minuten tot 50% opgeladen

#4 Prijs: €150 verschil

Een langere batterijduur, groter scherm: dat heeft ook gevolgen voor het prijskaartje van de iPhone 14 Plus. De iPhone 14 Plus kost namelijk €150,- meer dan de gewone iPhone 14 (€1.019,- vs €1.169,-). Dat betekent dus dat het prijsverschil tussen de gewone uitvoering en het Plus-model groter is dan voorgaande jaren bij de gewone uitvoering en de mini, want daar was het prijsverschil nog €100,-. Tel daarbij op dat de nieuwe iPhones überhaupt duurder geworden zijn en je hebt een flink hoger prijskaartje. De prijs die je nu voor de iPhone 14 Plus betaalt, was tot een jaar geleden nog de prijs van het gewone Pro-model.

Overeenkomsten iPhone 14 vs iPhone 14 Plus

Het scherm, de afmetingen, batterijduur en de prijs zijn dus de enige verschillen tussen de iPhone 14 en iPhone 14 Plus. Dat betekent dat er niet zoals voorgaande jaren nog een betere camera in het Plus-model zat. De iPhone 14 Plus is alles wat de iPhone 14 is, maar dan groter. De camera, crashdetectie, de chip, het design, de kleurkeuze, opslagcapaciteiten en meer zijn allemaal gelijk. Je keuze voor de iPhone 14 Plus moet dus vooral gebaseerd zijn op de eerder genoemde verschillen en niet op functies als de camera of de kwaliteit van het scherm. Wil je een betere camera, dan moet je bij de iPhone 14 Pro-modellen zijn.

Conclusie iPhone 14 vs iPhone 14 Plus

De iPhone 14 Plus is er voor iedereen die op zoek is naar een grotere iPhone, maar niets geeft om de beste camera, het meest geavanceerde scherm of het premium design. Je keuze voor het Plus-model ten opzichte van de gewone iPhone 14, zit hem dus vooral in het schermformaat, de langere batterijduur en de afmetingen van het toestel zelf. Heb jij alleen maar behoefte aan het grootste toestel, omdat je bijvoorbeeld veel games speelt of films en series op je iPhone kijkt of wil je een iPhone waar je lekker lang mee kan doen, dan is de iPhone 14 iets voor jou. Heb je niet zo’n behoefte aan het grotere scherm, dan kun je de gewone iPhone 14 overwegen. Al vinden we de iPhone 13 in dat geval een verstandigere keuze, omdat die twee toestellen weinig van elkaar verschillen.

Ga de iPhone 14 Plus kopen als…

…je de grootste iPhone wil en de camera minder belangrijk is.

…je de grootste iPhone wil, maar €1.200,- echt de max is.

…je minder goede ogen hebt en moeite hebt met het aflezen en bedienen van een 6,1-inch iPhone.

…je veel video’s kijkt of games speelt. Het grotere scherm komt dan goed van pas.

Ga de iPhone 14 kopen als…

…je wel de nieuwste iPhone wil, maar in een normaal schermformaat.

…6,1-inch voor jou al aan de grote kant is.

…je weinig filmpjes kijkt op de iPhone.

…je de iPhone gemiddeld vaak gebruikt. De extra batterijduur zal je dan niet nodig hebben.

Toch voordeliger uit zijn? Kijk dan eens bij de gewone iPhone 13. Deze verschilt weinig van de iPhone 14 en is bij heel veel winkels flink goedkoper te verkrijgen. In ons aparte artikel vind je de beste prijzen voor een losse iPhone 13.