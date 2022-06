CAPTCHA’s zijn er in allerlei soorten en maten, maar hebben allemaal één ding met elkaar gemeen: het kunnen onderscheiden van mensen en computers. Ze worden vaak gebruikt als je ergens een account aanmaakt of moet inloggen. Je moet bijvoorbeeld de zebrapaden aanklikken in een afbeelding of letters in een lastig leesbaar lettertype overschrijven. Soms zijn dergelijke CAPTCHA’s nog best lastig, waardoor zelfs bij mensen de twijfel toeslaat, met meerdere inlogpogingen tot gevolg. Apple heeft samen met Cloudflare en Fastly een methode ontwikkeld genaamd Private Access Tokens, die dienen als vervanging voor dergelijke CAPTCHA’s.



iOS 16 en macOS Ventura vervangen CAPTCHA’s

Tijdens de WWDC deelde Apple in een sessie meer achterliggende informatie over de werking van de Private Access Tokens. Het werkt via cryptografische tokens die doorgeven of een gebruiker een mens is of een computer. Via iCloud wordt jouw identiteit automatisch geverifieerd door middel van je toestel en je Apple ID. Er worden geen persoonlijke gegevens over jouw of je devices naar de website gestuurd, maar alleen het resultaat van de check: of je een mens of een computer bent.

De nieuwe methode kan gebruikt worden in apps en websites en worden dus ondersteund door Cloudflare en Fastly. Cloudflare is een groot Amerikaans internetbedrijf dat meer dan 3,5 miljoen klanten heeft. Apple voegt ondersteuning voor de nieuwe functie toe aan iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. In de instellingen staat de optie op dit moment in de beta automatisch ingeschakeld. Je vindt de nieuwe optie Automatische verificatie via Instellingen > je naam > Wachtwoord en beveiliging. Vervolgens scroll je helemaal naar beneden.

Apple neemt dit najaar meer stappen om inloggen makkelijker en veiliger te maken. Zo worden de zogenaamde passkeys ingevoerd. Dit is een nieuwe inlogmethode waarbij je geen wachtwoord meer nodig hebt, maar waar inloggen met een vingerafdruk of gezichtsscan voldoende is. Passkeys zijn ontwikkeld in samenwerking met de FIDO Alliance en partners als Google en Microsoft. Het gaat hier dus om een open standaard.