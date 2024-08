‘Ik kreeg een telefoontje van een advocaat van Apple met de vraag om een ​​aantal van mijn concepten aan te passen, omdat ze als te realistisch werden beschouwd,’ zegt De Rosa op X. De man is eigenaar van ADR Studio en maakt regelmatig ontwerpconcepten van toekomstige Apple-producten. Dat Apple op deze manier contact opneemt met een ontwerper van concepten, is ongebruikelijk. Apple maakt wel jacht op medewerkers en geruchtenlekkers die bedrijfsgeheimen naar buiten brengen, maar conceptontwerpers maken doorgaans afbeeldingen waar een hoop fantasie en verbeeldingskracht komt kijken. Het zijn geen afbeeldingen op basis van vertrouwelijke informatie.

Realistische concepten van Apple-producten

We hebben regelmatig geschreven over de ontwerpen van Antonio De Rosa, waaronder een iWatch 2, een Apple iCam en een iPhone SJ. Geen enkele daarvan zijn echt realiteit geworden en dat geldt ook voor de iPhone Studio op de foto hieronder. Recent stortte De Rosa zich nog op een concept voor een opvouwbare iPhone.

Een iPhone Studio-concept uit 2022.

De Rosa woont in Bangkok met zijn partner Nara, maar komt oorspronkelijk uit Zuid-Italië. Hij gaf in een interview ooit aan dat hij zijn concepten niet baseert op geruchten of gelekte informatie, maar dat de concepten die hij maakt echt gerealiseerd kunnen worden. Daar is hij al sinds 2007 mee bezig, maar zijn beste idee was toch wel de iWatch uit 2010, jaren voordat Apple het horloge aankondigde. In 2012 maakte De Rosa een opvolger, de eerder genoemde iWatch 2. Die ontwerpt hij met de software Shapr 3D, Maxon Cinema 4D en Redshift. Om het helemaal af te maken wordt nog de Adobe-suite uit de kast gehaald.

Concept voor een 16-inch MacBook Pro uit 2021.

Toch is het moeilijk te zeggen welke juridische basis Apple heeft, om De Rosa te vragen de conceptafbeeldingen aan te passen. Een eerdere brief van de advocaat wekt de indruk dat het publiek in verwarring kan worden gebracht door te realistische afbeeldingen:

Apple waardeert uw creativiteit en enthousiasme voor het bedrijf en heeft over het algemeen geen bezwaar tegen uw website of ontwerpen, maar Apple vreest dat bepaalde pagina’s/ontwerpen er te echt uitzien en consumenten in verwarring kunnen brengen. In plaats van u te vragen ze volledig te verwijderen of een soort algemene wijzigingen aan te brengen, willen we liever de nuances van het probleem bespreken en idealiter een redelijke oplossing vinden die voor iedereen werkt.

Bron van alle getoonde concepten: ADR Studio