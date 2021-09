De aankondiging van de Apple Watch Series 7 heeft bij veel Apple-fans de wenkbrauwen doen fronzen. De afgelopen maanden waren er meerdere hardnekkige geruchten dat Apple het design flink zou vernieuwen, in combinatie met het grotere scherm. Hoewel er wel enige tijd sprake was van productieproblemen, zouden deze zijn opgelost en stond niets een spoedige release meer in de weg. Dat pakte helaas anders uit. De Apple Watch Series 7 heeft wel een groter scherm, maar in nagenoeg exact dezelfde behuizing. En niet alleen de behuizing is gelijk gebleven, want ook de chip lijkt in de Apple Watch Series 7 hetzelfde te zijn.



Chip in Apple Watch Series 7: dezelfde processor?

Apple voorziet eigenlijk ieder jaar de Apple Watch van een nieuwe chip, met bijbehorende nieuwe naam. De chips zijn meestal sneller, met uitzondering van de S5-chip in de Apple Watch Series 5. Daar voegde Apple alleen het ingebouwde kompas toe. Maar de chip kreeg op z’n minst nog een ander naampje. Bij de Apple Watch Series 7 lijkt dat niet het geval te zijn. Apple gaat er vermoedelijk dezelfde chip in stoppen als de Apple Watch Series 6, namelijk de S6-chip.

Tijdens de presentatie sprak Apple met geen woord over de processor, chip of de rekenkracht van de nieuwe Apple Watch. Dat betekent eigenlijk meestal maar één ding: er is simpelweg niets veranderd. Volgens ontwikkelaar Steve Troughton-Smith zit er in de Apple Watch Series 7 inderdaad dezelfde S6-chip als in de voorganger. Uit de nieuwste versie van Xcode (de ontwikkelaarsapp van Apple) blijkt dat het om precies dezelfde chip gaat. Zelfs het modelnummer is gelijk (t8301), wat dus doet vermoeden dat het om precies dezelfde S6-chip gaat.

There is a reason Apple didn’t talk about the Apple Watch Series 7 CPU this year… …and it’s because it’s the exact same as last year’s Series 6 👀 In fact it doesn’t even get a new model number, it’s effectively just a chassis tweak pic.twitter.com/mLsTNkdTNO — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021

Nog veel onduidelijkheid over Apple Watch Series 7

Apple heeft deze keer ook geen gedetailleerde specificatiepagina gepubliceerd van de Apple Watch Series 7. Op de gewone productpagina staat niks over de processor, want het gaat daar bijna alleen maar over het grotere scherm en het steviger scherm. Maar zelfs over het display zijn geen details bekend: de resolutie en het schermoppervlak zijn niet door Apple bekendgemaakt. Apple verzweeg tijdens de presentatie zelfs de nieuwe formaten (41mm en 45mm), al weten we nu inmiddels dat dit wel de nieuwe kastformaten zijn.

Maar niet alleen de specificaties zijn nog onduidelijk. Ook de releasedatum en de Nederlandse prijs van de Apple Watch Series 7 zijn nog een raadsel. Er zijn ook vermoedens dat de 4G-versie eindelijk naar Nederland komt, hoewel we ook daar nog lang geen bevestiging van hebben.

Er zijn vermoedens dat Apple het design van de nieuwe Apple Watch Series 7 op het laatste moment toch gewijzigd heeft naar het vertrouwde ontwerp en afgestapt is van de plannen voor het ontwerp met platte zijkanten. Er gingen eerder geruchten over productieproblemen en dat zou ook verklaren waarom de details rondom de nieuwe Apple Watch zo schaars zijn en hij pas later in dit jaar verwacht wordt.