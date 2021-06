Onlangs werd er door ontwikkelaars geklaagd dat de RAM in de iPad Pro 2021 niet volledig benut kon worden. Ondanks dat er maar liefst 16GB werkgeheugen in het duurste model zit, hebben ontwikkelaars maar toegang tot 5GB RAM. Hierdoor zijn sommige zware functies die meer werkgeheugen vereisen niet mogelijk, voornamelijk in professionele apps als Procreate, Photoshop en Darkroom. Nu blijkt dat Apple daar iets aan gaat doen, met ingang van de tweede beta van iOS 15. Vanaf dit najaar kunnen apps in iOS 15 en iPadOS 15 meer RAM gebruiken en dus extra geavanceerde mogelijkheden bieden.



Apps krijgen toegang tot meer RAM in iOS 15 en iPadOS 15

Apple heeft in de nieuwste beta’s van iOS 15 en iPadOS 15 namelijk een optie voor ontwikkelaars toegevoegd, waardoor zij met hun app aan het systeem als het ware een verzoek kunnen doen om meer werkgeheugen te gebruiken dan standaard mogelijk is. Standaard staat de limiet op 5GB, maar door een app zo te bouwen kunnen ze waar nodig een hoger aantal gigabytes van het totale werkgeheugen gebruiken.

Bekijk ook Softwarebeperkingen: waarom apps op de iPad Pro 2021 bekneld worden Appmakers worden beperkt in het gebruik van de volledige potentie van de iPad Pro 2021. Opnieuw blijkt dat de iPadOS-software appmakers tegenhoudt, ondanks de grote hoeveelheid beschikbare RAM in de iPad Pro 2021. Apps kunnen maar 5GB RAM gebruiken.

Het is niet duidelijk hoeveel werkgeheugen een app in totaal mag gebruiken, maar dat zal niet het maximale beschikbaar werkgeheugen van de iPhone of iPad zijn. Het verhogen van de limiet komt vooral op de iPad Pro van pas en dan met name de iPad Pro 2021 met M1-chip. Deze heeft meer werkgeheugen, tot een maximum van 16GB bij het model met 1TB en 2TB. De andere modellen hebben in totaal 8GB RAM, maar apps werden beperkt door de limiet van 5GB van iPadOS.

Apple waarschuwt ontwikkelaars wel dat ze ervoor moeten zorgen dat de app nog wel goed werkt als de extra werkgeheugen niet beschikbaar is. De functie werkt dus alleen op toestellen die extra werkgeheugen hebben.

Voordat apps hier gebruik van kunnen maken, moeten ze bijgewerkt zijn voor iOS 15 en iPadOS 15. Beide systeemupdates verschijnen later dit jaar en vanaf dan worden ook de bijgewerkte apps door Apple goedgekeurd. Tot die tijd blijven de mogelijkheden van apps dus nog beperkt.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.