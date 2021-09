In onze eerste indruk van de iPhone 13 en iPhone 13 mini delen we onze allereerste ervaringen met deze nieuwe toestellen. Wat valt als eerste op en merken we al iets van de verbeteringen?

Hands-on: onze eerste indruk van de iPhone 13 en iPhone 13 mini

Met vier nieuwe toestellen is de iPhone 2021 line-up groter dan ooit. Voor wie niet te veel wil uitgeven zijn er de iPhone 13 en iPhone 13 mini, die op het eerste gezicht weinig verbeteringen hebben ten opzichte van hun directe voorgangers. Als je overstapt van een ouder model pak je uiteraard veel meer verbeteringen mee. In deze eerste indruk van de iPhone 13 en iPhone 13 mini kunnen we nog niet diep ingaan op bijvoorbeeld de camera en de batterijduur, maar we vertellen je wel alvast wat ons opvalt aan het vernieuwde design, de kleinere notch en het verbeterde scherm.

Tekst en eerste ervaringen: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK), foto’s Daniel Vischjager (@d_vischjager). We hebben getest met een 512GB iPhone 13 Pro in de nieuwe kleur roze en een 512GB iPhone 13 mini in de nieuwe kleur middernacht. Beide toestellen zijn geleend van Apple en vóór de release beschikbaar gesteld voor deze test.

Voor deze eerste indruk van de iPhone 13 hebben we vooral gefocust op de gewone iPhone 13. De iPhone 13 mini heeft dezelfde verbeteringen en specificaties en verschilt alleen qua formaat. nDit kleinere model ligt nog steeds fijn in de hand en heeft als grote voordeel dat je heel veel met één hand kunt bedienen. Lees ook onze vergelijking tussen de iPhone 13 vs iPhone 13 mini.

Laten we voorop stellen dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini prima toestellen zijn. Ze behoren tot de beste smartphones op de markt, al begrijpen we de kritiek goed dat er nauwelijks nog geïnnoveerd wordt. Daar zijn we het deels ook mee eens. Zeker bij de iPhone 13-serie zie je dat de verbeteringen klein zijn en dat er weinig nieuws in zit ten opzichte van de voorgangers (of zelfs de toestellen daarvoor). Je kunt je dan ook zeker afvragen of de iPhone 13 wel het toestel is dat je moet hebben of beter een jaar kunt wachten tot er hopelijk meer verbeteringen zijn, maar dat is een vraag die we in de aankomende review behandelen.

Design: kleuren zijn minder uitgesproken

Apple’s standaard iPhone-lijn staat al een aantal jaren bekend om de grote verscheidenheid aan kleuren. Ook voor dit jaar heeft Apple weer nieuwe kleurtjes toegepast, al zijn ze een stuk minder fel dan voorgaande jaren. De kleuren zijn wat rustiger en dat geldt vooral voor de twee kleuren die wij hebben kunnen testen: roze en middernacht. De roze kleur is erg subtiel en lijkt soms meer beige of wit. Het is zeker geen zuurstokroze en lijkt ook niet op bijvoorbeeld het roségoud uit het iPhone 6s-tijdperk. In sommige lichtinvallen lijkt de kleur meer op zilver of champagne. We zijn eigenlijk ook wel benieuwd hoe de kleur zich verhoudt tot het nieuwe sterrenlicht. Helaas hebben we die kleur niet kunnen testen.

Over de middernachtkleur van onze iPhone 13 mini zijn we enthousiaster. Het zit een beetje tussen het zwart en blauw van de iPhone 12-serie in, waarbij het meer neigt naar de zwarte kleur. Op het eerste gezicht lijkt middernacht dan ook gewoon zwart. In bepaald licht zie je wel de blauwe gloed over de kleur heen vallen. Als we hem naast de blauwe iPhone 12 mini leggen, zie je een stuk beter dat middernacht ook wat blauw in zich heeft. Voor wie liever een zwarte iPhone wil, komt middernacht dus het dichtst in de buurt.

Verder heeft Apple in het design uitsluitend wat kleine aanpassingen gedaan. Je vindt er nog steeds de vlakke zijkanten, waar we een groot fan van zijn. Het is wel nog steeds jammer dat de achterkant van glimmend glas is, want dat laat nogal veel vingerafdrukken achter. Vooral op de middernachtversie zie je dit heel snel. En over de achterkant gesproken: de camerabult is ook op de gewone iPhone 13-serie een stukje groter. De lenzen steken veel verder uit, waardoor het toestel ook meer wiebelt als je deze plat op tafel legt. Een hoesje kan dan helpen, al moet je wel een hoesje hebben dat dikker is dan de uitstekende cameralenzen. Apple’s eigen siliconenhoesje heeft alsnog een opstaand randje rondom de camerabult.

Wat ons extra opvalt, is dat de camerabult vooral op de iPhone 13 mini een stuk groter is dan op de voorganger. Bij de gewone iPhone 13 valt dat verschil niet zo heel erg op, maar op de iPhone 13 mini is dit een stuk beter zichtbaar. Dat komt voornamelijk doordat de lenzen zelf groter zijn en voorzien zijn van beeldstabilisatie met sensorverschuiving.

Scherm: kleinere notch merk je nauwelijks

We waren voor het opstarten van de iPhone 13-serie ook benieuwd naar de kleinere notch. Apple spreekt zelf van een inkeping die ongeveer 20% kleiner is. In de praktijk merken we er eigenlijk nauwelijks wat van. Ja, de notch is inderdaad kleiner maar het valt eigenlijk pas op als je hem naast een vorige Face ID-iPhone legt. Dat komt ook omdat Apple eigenlijk niks doet met de extra schermruimte. De icoontje in de statusbalk en het tijdstip zijn iets groter weergegeven. Je kan helaas geen batterijpercentage bekijken. Daarvoor moet je nog steeds het Bedieningspaneel openen. We vinden het jammer dat Apple deze ruimte niet voor iets nuttigs gebruikt.

ProMotion vind je niet op de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Apple heeft het display van de iPhone 13 (mini) wel wat helderder gemaakt. In plaats van 625 nits gaat het om 800 nits. Dit kan vooral buiten goed van pas komen, als je in de felle zon iets op het scherm wil aflezen. Binnenshuis merk je daar eigenlijk maar weinig van. Sterker nog: we moesten in een donker hoekje gaan staan om het verschil in maximale helderheid tussen de iPhone 13 en iPhone 12 te kunnen zien. Het verschil in bepaalde situaties is merkbaar. Een reden om te upgraden is dit wat ons betreft echt niet.

Camera: alledaagse foto’s nog steeds erg mooi

Waar Apple in de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max nog flinke verbeteringen aan de camera toegevoegd heeft, is dat op de gewone iPhone 13 minder het geval. Apple spreekt van een grotere sensor in de groothoeklens, die ook 47% meer licht vastlegt. De ultragroothoeklens zou vooral meer details in het donker laten zien. Voor deze eerste indruk van de iPhone 13 zijn we nog niet tot in detail in de cameraspecs gedoken en hebben we ook nog geen nachtfoto’s gemaakt.

De iPhone 13 ondersteunt de nieuwe filmmodus, waarmee je een soort portretvideo kan maken en in de scherpte kan wisselen tussen een object in de voorgrond en achtergrond. Wat we knap vinden is dat de iPhone 13 ook objecten goed kan herkennen en dat het wisselen van scherpte best goed gaat.

We hebben voornamelijk wat alledaagse foto’s gemaakt, onder andere van de grachten van Amsterdam. Ten opzichte van de iPhone 12 merken we voor een paar snelle foto’s eigenlijk weinig verschil in de camera. De kleuren komen soms wat mooier uit, maar je ziet het verschil eigenlijk alleen als je de foto’s naast elkaar legt. Voor een betere analyse van de camera moeten we nog veel meer testen, maar zo op het eerste gezicht merken we op de iPhone 13 in gewone foto’s eigenlijk weinig verschil.

Een ander belangrijk verbeterpunt is de batterij. Apple belooft zo’n twee uur langere batterijduur op de gewone iPhone 13 vergeleken met de voorganger. We vinden de batterijduur van de iPhone 12 eigenlijk al prima, maar een aantal uren extra kan geen kwaad. We gaan de komende week in onze uitgebreide test merken of de langere batterijduur je ook meer dingen met je iPhone laat doen.

Conclusie eerste indruk iPhone 13 en iPhone 13 mini

In deze eerste indruk hebben we vooral gekeken naar de verbeteringen die Apple in de iPhone 13 en iPhone 13 mini toegevoegd heeft. Op het eerste gezicht zijn deze verbeteringen klein, hoewel we het helderdere scherm wel prettig vinden. Het iets aangepaste design met de nieuwe kleuren is een kwestie van smaak. Wij vinden de nieuwe kleuren toch wat minder uitgesproken. De grotere camerabult kan wel vervelend zijn, ook bij bijvoorbeeld het draadloos opladen. Of in de praktijk de betere camera ook echt mooiere foto’s oplevert, moet blijken uit onze uitgebreide test de komende week.

Bij de iPhone 13 draait het allemaal om verfijningen: geen grote nieuwe functies of spannende verbeteringen die je nog niet bij andere toestellen ziet. Als je prima tevreden bent wat je met de iPhone kan doen en simpelweg op zoek bent naar een nieuwe opvolger voor je oudere iPhone, dan zit je met de iPhone 13 op het eerste gezicht prima. Je haalt daarmee één van de betere iPhones in huis waar je prima mee kan doen. Maar toch blijft na deze eerste indruk het gevoel achter dat er meer in had gezeten.

