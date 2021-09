iPhone 13 vs iPhone 13 mini

Afgelopen jaar bleken de iPhone 12 vs iPhone 12 mini weinig van elkaar te verschillen. Terwijl er bij de iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max nog verschil zat in de camera, was dat bij de standaardmodellen niet het geval. Hoe zit dat dit jaar? Heeft Apple bij de iPhone 13 nog iets extra’s gedaan ten opzichte van de iPhone 13 mini? En zijn de verbeteringen ten opzichte van de iPhone 12 serie gelijk voor beide modellen? In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de iPhone 13 vs iPhone 13 mini.

Verschillen tussen iPhone 13 vs iPhone 13 mini

De iPhone 13 en iPhone 13 mini verschillen op exact dezelfde punten van elkaar als vorig jaar. Dat betekent ook dat er geen extra mogelijkheden zijn bijgekomen op de iPhone 13 ten opzichte van de iPhone 13 mini, of andersom. Als je twijfel tussen deze modellen, zijn dit de belangrijkste verschillen waar je op moet letten:

Scherm: De iPhone 13 mini heeft nog steeds het kleinste scherm van de gehele nieuwe line-up. Batterij: De iPhone 13 gaat zo’n twee uur langer mee dan de iPhone 13 mini, voordat de batterij helemaal leeg is. Afmetingen: Zoek je een zo’n compact mogelijke iPhone? Dan is de iPhone 13 mini het toestel dat je moet hebben. Prijs: Door het kleinere scherm en compactere batterij is de iPhone 13 mini een stukje goedkoper.

Dit zijn de verschillen in detail:

Prijs : De iPhone 13 is er vanaf €909,-. Voor de iPhone 13 mini betaal je minimaal €809,-. Een verschil van €100,- dus.

: De iPhone 13 is er vanaf €909,-. Voor de iPhone 13 mini betaal je minimaal €809,-. Een verschil van €100,- dus. Afmetingen en gewicht : De iPhone 13 mini is kleiner (131,5 x 64,2 x 7,65mm) dan de iPhone 13 (146,7 x 71,5 x 7,65mm). De iPhone 13 mini past makkelijker in een vrouwenbroekzak en is ook makkelijker met één hand te bedienen. Met 140 gram is hij ook lichter dan de iPhone 13 van 173 gram.

: De iPhone 13 mini is kleiner (131,5 x 64,2 x 7,65mm) dan de iPhone 13 (146,7 x 71,5 x 7,65mm). De iPhone 13 mini past makkelijker in een vrouwenbroekzak en is ook makkelijker met één hand te bedienen. Met 140 gram is hij ook lichter dan de iPhone 13 van 173 gram. Schermformaat : Het schermformaat zal de grootste bepalende factor zijn. De iPhone 13 heeft een 6,1-inch display waar lekker veel op kan en alles mooi tot z’n recht komt: van foto’s tot films en games. De iPhone 13 mini heeft een 5,4-inch display. Dit kleinere formaat is vooral fijn als je meer geeft om draagbaarheid en minder geavanceerde dingen doet op je iPhone. Gebruik je je iPhone niet om te gamen of complete films of series op te kijken, dan zou je de iPhone 13 mini kunnen overwegen.

: Het schermformaat zal de grootste bepalende factor zijn. De iPhone 13 heeft een 6,1-inch display waar lekker veel op kan en alles mooi tot z’n recht komt: van foto’s tot films en games. De iPhone 13 mini heeft een 5,4-inch display. Dit kleinere formaat is vooral fijn als je meer geeft om draagbaarheid en minder geavanceerde dingen doet op je iPhone. Gebruik je je iPhone niet om te gamen of complete films of series op te kijken, dan zou je de iPhone 13 mini kunnen overwegen. Resolutie : De resolutie is verschillend. De iPhone 13 mini heeft een resolutie van 2340 x 1080, terwijl de iPhone 13 een resolutie heeft van 2532 x 1170. Dat komt dus vooral door het schermformaat.

: De resolutie is verschillend. De iPhone 13 mini heeft een resolutie van 2340 x 1080, terwijl de iPhone 13 een resolutie heeft van 2532 x 1170. Dat komt dus vooral door het schermformaat. Pixels per inch : Door de verschillende resoluties en schermformaten, is het aantal pixels per inch ook anders. Op de iPhone 13 mini is dit 476 en bij de iPhone 13 460. Maar in de praktijk merk je hier eigenlijk weinig van.

: Door de verschillende resoluties en schermformaten, is het aantal pixels per inch ook anders. Op de iPhone 13 mini is dit 476 en bij de iPhone 13 460. Maar in de praktijk merk je hier eigenlijk weinig van. Batterij : De iPhone 13 mini heeft een mindere accuduur. Daarmee kan je tot 17 uur video afspelen, 13 uur video streamen en 55 uur audio afspelen. Bij de iPhone 13 is dit respectievelijk 19 uur, 15 uur en 75 uur.

: De iPhone 13 mini heeft een mindere accuduur. Daarmee kan je tot 17 uur video afspelen, 13 uur video streamen en 55 uur audio afspelen. Bij de iPhone 13 is dit respectievelijk 19 uur, 15 uur en 75 uur. Opladen: Bij de iPhone 13 mini kan je via MagSafe opladen met een snelheid van waarschijnlijk maximaal 12W, in plaats van 15W bij de iPhone 13. Van dit verschil zijn we niet honderd procent zeker, want we baseren dit op de iPhone 12 mini. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit veranderd is.

Wat we nog op willen merken bij de verschillen, is dat het verschil in batterijduur ten opzichte van de iPhone 12 en iPhone 12 mini het grootst is bij de iPhone 13. Die heeft in vergelijking met de voorganger een batterijduur die zo’n 2 uur langer is, terwijl dit bij de iPhone 13 mini 1,5 uur is.

Overeenkomsten tussen iPhone 13 en iPhone 13 mini

Op alle andere vlakken, zoals camera, prestaties, opslag en design, zijn de twee toestellen identiek. Het maakt wat dat betreft dus niet uit voor welke je kiest: je krijgt dezelfde verbeteringen ten opzichte van de voorgangers en ook de algehele ervaring zal met beide toestellen hetzelfde zijn.

Camera

Beide iPhone 13-modellen hebben een verbeterde camera aan de achterkant. De ultra-groothoeklens maakt mooiere foto’s bij weinig licht en de groothoekcamera legt ook meer licht vast voor mooiere foto’s en video’s. Ook zijn beide modellen voorzien van beeldstabilisatie met sensorverschuiving, waardoor foto’s en videos’ scherper zijn bij beweging. Ook ondersteunen de toestellen de nieuwe filmmodes, waarmee je scherpte-diepte effecten kan maken in video.

Design

Voor het design heeft Apple op beide toestellen een paar kleine aanpassingen gedaan. De notch is kleiner (zo’n 20%) en er zijn vijf nieuwe kleuren: sterrenlicht, middernacht, roze, blauw (iets aangepast ten opzichte van de iPhone 12) en rood. De rode variant is een stuk donkerder dan vorig jaar. Middernacht is ongeveer gelijk aan zwart (en neigt naar heel donkerblauw), terwijl sterrenlicht het best te omschrijven is als champagne. Lees ook ons artikel over de iPhone 13 kleuren.

Prestaties en opslag

Het goede nieuws is dat je nu meteen 128GB opslag krijgt, bij zowel de iPhone 13 als de iPhone 13 mini. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de vorige generatie. De chip is ook verbeterd, al is de A15-chip niet aanzienlijk beter dan de A14 van vorig jaar.

Overige functies

Er zijn nog talloze andere iPhone 13-specs waar je op kunt letten. 5G, waterbestendigheid, Face ID, de frontcamera en de aansluitingen zijn allemaal gelijk. Het maakt wat dat betreft dus niets uit welke je kiest. Ook ten opzichte van de vorige generatie (iPhone 12) zijn er weinig verschillen op dit vlak.

Conclusie iPhone 13 vs iPhone 13 mini

Als je twijfelt tussen de iPhone 13 of iPhone 13 mini, zijn er eigenlijk maar twee factoren die meespelen: de batterijduur en het formaat. Op alle andere punten scoren de toestellen exact hetzelfde. Als je een zo’n klein mogelijke iPhone zoekt, dan moet je de iPhone 13 mini hebben. Als je liever een iPhone wil die zonder bijladen langer mee gaat, dan zouden wij toch eerder de iPhone 13 kiezen. In de praktijk vinden we de iPhone 13 ook wat prettiger, omdat het scherm van de mini toch wel erg compact is. De iPhone 13 mini is vooral bedoeld voor mensen die hun iPhone niet zo heel gek veel gebruiken en vooral bezig zijn met chatten, internetten en af en toe een filmpje kijken. Wil je er meer mee doen, zoals films en series kijken of je foto’s of video’s bewerken, dan is de grotere iPhone 13 toch een betere keuze.

Ga de iPhone 13 kopen als…

…je een supersnelle middenklasse in een groter formaat wil.

…je van de standaard-iPhones de langste accuduur wil.

…je graag games speelt, intensief apps gebruikt en erg afhankelijk bent van je iPhone. Het grotere scherm is in dat geval iets prettiger. Als je voor deze toepassingen al een geschikte iPad hebt, geldt dit mogelijk voor jou minder.

Ga de iPhone 13 mini kopen als…

…je heimwee hebt naar de compacte iPhone 5 of eerste generatie iPhone SE. De iPhone 13 mini komt dan het dichtst in de buurt.

…je hele kleine handen hebt. De iPhone 12 mini kan je dan makkelijker (met één hand) bedienen.

…je de goedkoopste nieuwe iPhone wil.

