Heb je een iPhone 5s of iPhone 6? Dan kun je nu updaten naar iOS 12.5.5. Apple heeft deze tussentijdse beveiligingsupdate uitgebracht, ook voor enkele oudere iPads en de iPod touch. Kijk snel of jouw toestel in aanmerking komt!

iOS 12.5.5 nu te downloaden

Apple brengt op onregelmatige momenten updates uit voor de wat oudere toestellen. Vandaag is het tijd voor iOS 12.5.5 (buildnummer 16H62), waarin waarschijnlijk vooral beveiligingsproblemen zijn opgelost. De afgelopen tijd had Apple te maken met een aantal exploits, die bijvoorbeeld werden gebruikt door de Pegasys-spyware. Of deze updates ook hiervoor zijn bedoeld is nog niet helemaal duidelijk; Apple geeft er geen informatie over. De pagina met informatie over updates staat nog op 12.5.4 op het moment van schrijven en ook de pagina met beveiligingsupdates is niet bijgewerkt.



We verwachten dan ook geen nieuwe functies in iOS 12.5.5, maar wel allerlei beveiligingsverbeteringen zodat je weer veilig bent tijdens het gebruik van je wat oudere toestel. De vorige update iOS 12.5.4 verscheen eerder dit jaar in juni.

Apple blijft nog zeker vijf jaar na de release van een toestel updates uitbrengen en dat is bij deze oudere toestellen ook het geval. De volgende iPhones zijn geschikt voor de update naar iOS 12.5.5:

iPhone 6 (2014): oorspronkelijk iOS 8

iPhone 6 Plus (2014): oorspronkelijk iOS 8

iPhone 5s (2013): oorspronkelijk iOS 7

En daarnaast deze toestellen:

Heb je een toestel dat nog iets ouder is, zoals een iPhone 5, dan kun je niet updaten.

iOS 12.5.4 downloaden

Om iOS 12.5.4 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Twijfel je welke iPhone je hebt? Of wil je weten welke iOS-versie op jouw toestel geïnstalleerd kan worden? Check dan onze round-ups!

Bekijk ook iOS update overzicht: welke versie kan ik op mijn iPhone of iPad installeren? Kan ik mijn iPhone of iPad nog updaten? Check ons overzicht voor de meest recente iOS-versie die je op jouw Apple-toestel kunt installeren.