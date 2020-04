Afgelopen najaar bracht Apple een nieuwe 16-inch MacBook Pro uit en een paar weken geleden werd de nieuwe MacBook Air 2020 aangekondigd. Gebruikers die op zoek zijn naar een grote en betaalbare MacBook worden dus op hun wenken bediend, maar hoe zit het met iedereen die graag een kleine en krachtige MacBook willen? Er zijn al meerdere aanwijzingen geweest naar een nieuwe 13-inch MacBook Pro. Deze keer gooit geruchtenlekker en YouTuber Jon Prosser nog wat olie op het vuur. Hij beweert dat de release van een nieuwe 13-inch MacBook Pro voor volgende maand gepland staat.



‘Release 13-inch MacBook Pro 2020 gepland voor mei’

De afgelopen dagen schrijft de lekker regelmatig over aankomende Apple-producten, maar het is lastig in te schatten in hoeverre zijn voorspellingen kloppen. Neem het dus met een flinke korrel zout, al vinden we dit nieuwe gerucht wel erg plausibel. Volgens zijn informatie heeft het nieuwe model codenaam J223 en is de release van de 13-inch MacBook Pro 2020 volgende maand. Dat zou betekenen dat de update in mei beschikbaar moet zijn. Vermoedelijk kondigt Apple dit model via een persbericht aan. Hou er wel rekening mee dat Apple’s plannen vanwege de coronacrisis flink onderhevig zijn aan veranderingen.

Het is echter nog maar de vraag wat er allemaal nieuw is. Een upgrade van het toetsenbord naar het Magic Keyboard, zoals Apple ook bij de MacBook Air en 16-inch MacBook Pro deed, lijkt een zekerheid. Over het schermformaat is nog wel wat onduidelijkheid. Mogelijk geeft Apple het model een upgrade van 13-inch naar 14-inch, zodat er ook direct meer onderscheid is met de MacBook Air. Andere verbeteringen die we ook al bij de 16-inch zagen, zoals een fysieke escape-toets en verbeterde pijltjestoetsen, liggen ook in de lijn der verwachting. Eerder voorspelde Ming-Chi Kuo al de 14-inch MacBook Pro voor 2020.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple werkt aan 14,1-inch MacBook Pro' Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo komt er een 14,1-inch MacBook Pro aan. Dit is een kleinere uitvoering van de 16-inch MacBook Pro die in sinds het vierde kwartaal van vorig jaar in de schappen ligt.

Huidige model niet aan te raden

Apple heeft momenteel nog twee varianten van de 13-inch in het assortiment: eentje met twee Thunderbolt 3-aansluitingen (de vroegere Touch Bar-loze variant) en eentje met vier Thunderbolt 3-aansluitingen. Beide modellen hebben nog het oude vlindertoetsenbord en zijn vorig jaar lente en zomer bijgewerkt. Deze modellen lopen dus wel wat achter, vooral wat betreft het toetsenbord. Wij vinden deze modellen daarom nu niet de moeite waard, zeker niet met de mogelijke update in het vooruitzicht. Lees ook onze MacBook vergelijking waarin we alle huidige modellen op een rij gezet hebben.