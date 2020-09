Microsoft en Apple zijn bezig een officiële Apple TV-app voor de Xbox te maken. De app geeft toegang tot tv-shows en films van Apple, the movies and shows through the Apple platform, including Apple TV+ content like Apple Originals.

Apple TV-app op de Xbox

Eerder verscheen er al een tweet van een ‘Xbox-ambassadeur’, die beweerde dat Apple TV voor de Xbox eraan komt. Inmiddels bevestigt de website Windows Central in een tweet dat het inderdaad zo is. Mogelijk valt de aankondiging van de nieuwe app samen met de introductie van de nieuwe Xbox Series X en de Series S op 10 november. Nog onduidelijk is of het ook op oudere consoles zoals de Xbox One werkt.



Met de Apple TV-app kun je tv-shows en films streamen van Apple TV+. Je kunt ook Apple TV-kanalen kijken en je iTunes-bibliotheek doorbladeren. Verder kun je meer dan 100.000 tv-series en films huren of kopen uit de iTunes Store. Het is niet het eerste apparaat waarop Apple’s TV-app verschijnt, want er is de afgelopen maanden flink gewerkt aan uitbreiding naar alle denkbare apparaten. Behalve op eigen apparaten van Apple kun je de Apple TV-content ook afspelen op televisies van Samsung, LG en Vizio en op tv-boxes van Roku en Amazon Fire TV. Op die manier probeert Apple op steeds meer plekken te zijn, zodat de Apple TV+ dienst meer kijkers trekt.

Een lid van het Xbox Insider-programma zette onlangs een foto van de Apple TV-app online, waaruit bleek dat de app klaar stond om te testen. Het werkte echter niet en de app werd later weer weggehaald. Momenteel kan een beperkte groep Xbox-testers er gebruik van maken als preview. Meerdere bronnen hebben het inmiddels bevestigd. De TV-app voor de Xbox lijkt op die van de smart-tv’s van LG en Samsung. Je bedient met de Xbox-controller in plaats van met je afstandsbediening.

Dat juist Apple en Microsoft hierbij samenwerken is wel opmerkelijk, aangezien beide bedrijven onlangs nog in een conflict verwikkeld waren over Xbox Game Pass. Door het beleid van Apple is het voor Microsoft onmogelijk om een dienst voor cloudgaming aan te bieden. Microsoft zou dan elke game afzonderlijk via de App Store moeten aanbieden. Uiteraard gaat dit wel om verschillende afdelingen binnen Apple. Bij tv-series is het niet nodig om elke tv-serie en film apart aan te bieden.