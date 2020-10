De iPhone 12 Pro is nu in handen van internationale media en na korte tijd proberen delen zij hun eerste ervaringen. We hebben de eerste hands-on ervaringen met de iPhone 12 Pro voor je op een rijtje gezet, zodat je weet wat de algemene tendens is.

Naast de ervaringen met de iPhone 12 Pro zijn ook de eerste iPhone 12 hands-on ervaringen online verschenen. Wij kijken hier echter naar het professionele model, dat dit jaar weer vanaf €1159 in de schappen ligt.



iPhone 12 Pro hands-on van The Verge: z’n tijd vooruit

The Verge vraagt zich af of de iPhone 12 Pro wel $200 waard is ten opzichte van het standaardmodel iPhone 12. Het antwoord is niet echt bevredigend: “yes, because it is shiny”. Een beter antwoord heeft de reviewer niet. Het ziet er mooier uit dan de 12, al is de glanzende stalen rand wel wat gevoelig voro vingervlekken. Doe je het vooral om de camera, dan kun je ook wachten op de iPhone 12 Pro Max, met een groter scherm en betere camera. Die kost alleen wel opnieuw $100 extra.

Ben je toe aan een upgrade, dan is de iPhone 12 Pro een geweldige keuze voor mensen met een iPhone XS of ouder. De iPhone 12 Pro is een prachtig en krachtig toestel met een extreem goede camera.

Verder lezen: The Verge

iPhone 12 Pro hands-on van TechCrunch: breng wat kleur in je leven

Techcrunch heeft beide toestellen in één hands-on verhaal gestopt. Zou je moeten kiezen, dan is het beste compromis de iPhone 12 Pro. Maar voor de meeste mensen zal de iPhone 12 de betere keuze zijn. De felle kleuren, de lichtgewicht en toch stevige constructie en de verbeterde camera maken het een simpele keuze voor mensen die in verwarring zijn geraakt over de huidige line-up. Gebruik je vaak de telefoto-lens, dan moet je de iPhone 12 Pro hebben. Zo niet, dan zou je wat meer kleur in je leven kunnen brengen met de iPone 12 en dan mis je niet veel.

Verder lezen: TechCrunch

iPhone 12 Pro hands-on van Engadget: moeilijk te verkopen

Ook Engadget combineert beide toestellen in één review. Beide zijn volgens deze publicatie dan ook vrijwel gelijk. De iPhone 12 zal voor de meeste mensen de juiste keuze zijn, vooral voor mensen die een wat ouder toestel hebben en willen upgraden. De iPhone 12 Pro is moeilijker te verkopen maar kan voor sommige mensen toch de moeite zijn. Je krijgt tweemaal zoveel opslag en een flexibeler camerasysteem. Maar gaat het vooral om de camera, dan kun je beter op de iPhone 12 Pro Max wachten. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Verder lezen: Engadget

iPhone 12 Pro hands-on van Wired: de akelige middenpositie

De iPhone 12 Pro lijkt er bij Wired niet echt bekaaid af te komen: Apple’s Awkward Middle Child. Toch is het lijstje met pluspunten langer dan de nadelen. Wired prijst het mooie OLED-scherm, de prima prestaties, de leuke MagSafe-accessoires en de platte randen. Ook valt de camera erg in de smaak, met betere portretten bij slecht licht dankzij de LiDAR-scanner, betere 4K-video en de fantastische drievoudige camera. Maar als je kijkt naar wat je extra krijgt, zou deze reviewer toch voor de iPhone 12 Pro Max gaan. Die is $100 duurder, maar je krijgt een camera met mooie extra’s.

Verder lezen: Wired

iPhone 12 Pro hands-on van MKBHD

YouTuber MKBHD combineert beide 12-modellen in één video. Hij heeft als reviewunits de blauwe iPhone 12 Pro en de rode iPhone 12 ontvangen. In de video zie je vooral een unboxing, een uitgebreidere review volgt later. Je krijgt de nieuwe verpakkingen te zien en wat er allemaal in zit (hint: vrij weinig). De blauwe kleur van de Pro spreekt ons daarbij erg aan, maar de rode variant neigt meer naar koraal. Door de vlakke zijkanten heb je meer grip. Verder krijg je in de video een korte demo van de MagSafe Charger te zien.

iPhone 12 Pro hands-on door iJustine

Ook YouTuber iJustine heeft een grote doos met reviewspullen van Apple gekregen, waaronder een iPhone 12 en 12 Pro en diverse hoesjes en opladers. Niet alleen de MagSafe Charger, maar ook een 20 Watt-oplader, want die zit er dit jaar niet bij. Maar behalve het uitpakken van wat doosjes gaat iJustine nog een stap verder: ze test de nieuwe Dolby Vision HDR op de iPhone 12 Pro. In het tweede deel van de video (na ongeveer 5,5 minuut) krijg je dan ook allerlei outdoor-shots in een natuurgebied te zien, met demonstraties van de camera. Na 15 minuten kijken we naar de kleuren en verschillen met de eerdere modellen.

Binnenkort lees je op iCulture onze review. De 6,1-inch pre-order van de iPhone 12-modellen is nog steeds aan de gang, hoewel de levertijden van de iPhone 12 Pro wel op beginnen te lopen.