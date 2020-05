Maak jij bij je nieuwe iPhone nog elke keer gebruik van de meegeleverde bedrade EarPods? Dat kan dit jaar misschien niet meer, want Apple zou deze niet meer in de doos doen.

Bij elke nieuwe iPhone krijg je nog altijd een aantal extra’s meegeleverd. Naast de iPhone zelf vindt je in de doos de bekende stickers, een oplaadkabel, een stekker en een setje EarPods. De EarPods zijn Apple’s huidige bedrade oordopjes. Analist Ming-Chi Kuo denkt dat Apple vanaf dit jaar geen EarPods meer in de doos stopt, voornamelijk om de AirPods een verdere boost te geven.



‘Geen EarPods meer geleverd bij iPhone 12’

De iPhone 5 was het allereerste model waar Apple de huidige EarPods bij leverde. Toen nog met een mooie plastic opbergdoosje, tegenwoordig zitten ze gerold rondom een kartonnen hoesje. Als je al AirPods of een andere koptelefoon hebt, doe je waarschijnlijk helemaal niks met de EarPods. Het is dan ook geen ondenkbare situatie dat Apple hier dit jaar mee stopt.

In plaats daarvan suggereert de Apple-analist dat Apple de AirPods meer gaat promoten dit najaar, misschien wel met een iets lagere prijs. Apple komt naar verwachting pas weer in 2021 met vernieuwde AirPods of AirPods Pro, waardoor wat extra reclame zeker geen kwaad kan. Heb je nog geen AirPods, dan moet je zeker deze deal voor de AirPods 2 checken.

Apple streeft al jaren naar een draadloze wereld en dit is sinds het verwijderen van de koptelefoonaansluiting in een stroomversnelling gegaan. Voor 2021 staat zelfs een iPhone zonder Lightning-aansluiting op de planning en dan heeft een setje bedrade EarPods natuurlijk al helemaal geen zin meer.

Hoewel Ming-Chi Kuo daar niks over zegt, denken we niet dat het ontbreken van de EarPods betekent dat de iPhone 12 iets goedkoper wordt. Het kost Apple nauwelijks iets om de EarPods in deze grote aantallen mee te leveren, waardoor het ook nauwelijks een kostenbesparing oplevert. Al eerder streefden wij ernaar dat Apple moet stoppen met het meeleveren van EarPods.