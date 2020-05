Notion notitie-app nu gratis voor persoonlijk gebruik

Ken je Evernote nog? Deze notitie-app was tien jaar geleden ongelooflijk populair: iedereen gebruikte de notitie-app. Maar toen de charismatische CEO vertrok en de gratis functies ernstig werden ingeperkt, renden gewone gebruikers massaal weg. Evernote was alleen nog interessant voor grote bedrijven. Notion zou wel eens die rol kunnen overnemen: de app ziet er overzichtelijk uit en is voor persoonlijk gebruik nu helemaal gratis. Het is een geavanceerde app om notities te maken en samen te werken.



Voorheen kreeg je nog 1000 ‘blokken’ gratis. Dit zijn elementen die je aan een notitie kunt toevoegen, zoals een tekst, taak, afbeelding, kaart of agenda. Daarna moest je vijf euro per maand betalen om een onbeperkt aantal blokken te kunnen gebruiken. Die beperking is opgeheven. Je kunt als gratis gebruiker zoveel blokken creëren als je zelf wil.

Wat leuk is aan Notion is dat er ook een actieve gebruikersgroep omheen hangt. Zij hebben al allerlei voorbeelden gemaakt van wat je met deze app kunt doen, zoals sjablonen voor takenlijsten, dagboeken, recepten opslaan of films die je nog wilt kijken. Je kunt zelfs een simpele website maken door je Notion-pagina openbaar te maken. Op die manier kun je als werkzoekende bijvoorbeeld een aanpasbaar CV maken.

In onze Notion-review kun je lezen wat je er nog meer mee kunt doen.

Ook kun je tot 5 gasten uitnodigen op een gratis account, zodat je ook kunt samenwerken. Zo’n gast kan de pagina’s bewerken of commentaar geven. Voor grote bedrijven is het misschien te beperkt, maar als je een klein werkgroepje hebt kan het handig zijn. Hoe je de app nog meer kunt gebruiken, is hier te zien.

Meer gebruikers trekken

De belangrijkste reden waarom Notion nu gratis wordt, is om meer marktaandeel te winnen, zorgen dat meer mensen Notion gaan gebruiken, aldus Akshay Kothari, Notion’s CEO. Het is te hopen dat daarna niet hetzelfde gebeurt als bij Evernote: eerst alles gratis maken en daarna weer alles inperken. Studenten en docenten konden Notion al sinds afgelopen najaar gratis gebruiken.

🤘 Starting today, Notion is free for personal use. We used to have a storage limit on our free plan, but no more! Everyone should have access to our tools to create what they need. Write, plan, and get organized at https://t.co/ChnIAo3WtV. https://t.co/y79q2cpmsl — Notion (@NotionHQ) May 19, 2020

We zouden liever zien dat Notion een interessant upgrade-aanbod biedt, zodat mensen die meer functies willen toch voor een redelijk bedrag kunnen upgraden. Dat is er overigens ook: er is een betaald abonnement voor persoonlijk gebruik, waarbij je premium-functies krijgt zoals onbeperkte grootte voor bestandsuploads, onbeperkt aantal gasten, versiehistorie, snellere klantenservice en extra tools. Dit kost 50 euro per jaar.

Voor wie is Notion interessant? Eigenlijk voor iedereen die niet genoeg heeft aan de Notities-app. Er zijn dan diverse opties van grote bedrijven als Google Keep, tot startups zoals Bear, Agenda en Goodnotes. Notion kan voor de geavanceerde functies wat moeilijker in gebruik zijn, maar daar staat wel tegenover dat je heel veel mogelijkheden hebt. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor research en voor het plannen van evenementen en projecten.

