Als je iPhone-scherm kapot of gebarsten is, kun je een iPhone-reparatie laten uitvoeren bij Apple. De kosten voor een iPhone-reparatie aan het scherm kunnen oplopen tot bijna €500,-, maar soms kon Apple een reparatie aan het glas onder garantie uitvoeren. Dit was het geval bij zogenaamde haarlijnscheuren in het scherm. Dat zijn kleine barstjes waarbij er geen andere schade aan het toestel te zien is en er ook geen zogenaamde point of impact te zien is. Maar 9to5Mac zegt dat er nu een beleidswijziging bij Apple en erkende serviceproviders is, waardoor deze schade bij zowel iPhones als Apple Watches niet meer onder Apple’s standaard garantie valt.

‘Haarlijnbarst bij iPhone niet meer gedekt’

Bij een barst in een iPhone-scherm, inspecteert Apple het toestel altijd om te bepalen hoe de barst precies veroorzaakt is. Meestal worden barsten veroorzaakt doordat je het toestel hebt laten vallen en deze ongelukkig terecht gekomen is. Maar het kon in enkele gevallen ook gebeuren dat een barst of scheur in het scherm zonder toonbare reden (denk aan overige schade aan het toestel) veroorzaakt wordt. Vanaf nu schaart Apple dit soort barstjes in het scherm ook onder “onopzettelijke schade”. Dat betekent dat daarvoor dezelfde iPhone-reparatieprijzen gelden als voor enkele andere schade of defect aan het scherm.

De prijzen variëren van €185,- bij de iPhone SE tot aan €489,- bij de iPhone 15 Pro Max. Bij de Apple Watch wordt in dit geval het complete model vervangen, waardoor de prijzen richting nieuwprijs van het toestel lopen (maar nog wel een paar honderd euro goedkoper zijn). Als je AppleCare+ hebt, zijn de kosten een stuk lager. Bij de iPhones betaal je dan €29,-, terwijl je bij de Apple Watch meestal €65,- betaalt.

De reden voor deze wijziging is niet bekend. Apple en servicemedewerkers konden vaak flexibel zijn in het afhandelen van dergelijke haarlijnschades, maar dat zal volgens de nieuwe regels niet meer gaan.